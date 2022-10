WTA 125 Tampico: Elisabetta Cocciaretto conquista il torneo. Prima vittoria in un 125. Sarà best ranking avvicinandosi alla top 60 (Video)

Bella settimana di Elisabetta Cocciaretto che ha vinto questa notte il torneo WTA 125 di Tampico.

L’azzurra ha sconfitto in finale la polacca Magda Linette per 61 al terzo set.

Per la Cocciaretto si tratta del settimo successo in carriera nel circuito ITF, il terzo del 2022 il primo della categoria 125.

Con questa vittoria Elisabetta sarà best ranking al n.63 del mondo.

Da segnalare che l’azzurra ha vinto un complicato e fondamentale primo set dopo aver recuperato dal 3 a 5 impattando sul 5 pari e rimontato nel tiebreak uno svantaggio di 1 a 5, piazzando un parziale di sei punti consecutivi vincendo in questo modo la frazione per 7 punti a 5.

First WTA 125K title for the 21 year old Italian, Elisabetta Cocciaretto!!

Will now find herself at #63 in the world in the next coming Monday. pic.twitter.com/umsZKA5Nw4

