ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Felix Auger-Aliassime batte facilmente Carlos Alcaraz a Basilea

Felix Auger-Aliassime non ha voluto interrompere la sua striscia di vittorie e ha sfoderato una prova autorevole per battere Carlos Alcaraz, punendo il numero uno del mondo con la sconfitta più pesante della stagione. In questo modo ha siglato la sua 12ª vittoria consecutiva e lotterà per il titolo a Basilea, come ha fatto a Firenze e ad Anversa, da dove è partito con il trofeo nel bagaglio.

Grazie a un’incredibile solidità in ogni parte del campo, insieme a una giornata poco ispirata di Alcaraz, il numero 9 del ranking ATP ha trionfato per 6-3, 6-2, in una chiara dimostrazione di forza in questa fase finale della stagione. Per lo spagnolo è solo la seconda volta (in 66 partite giocate) che non riesce a vincere un set, l’altra è stata nell’ultimo torneo, ad Astana, contro David Goffin.

Per dare un’idea, Auger-Aliassime ha affrontato una sola palla break – l’unica della settimana finora – quando ha servito per il match, ma l’ha salvata con un autorità.

ATP Basel Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 6 6 10 Maxime Cressy / Botic van de Zandschulp Maxime Cressy / Botic van de Zandschulp 7 4 6 Vincitore: Mahut / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 1-0 1-1 1-2 2-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cressy / van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Cressy / van de Zandschulp 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 4-4 → 4-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Cressy / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

1. Nicolas Mahut/ Edouard Roger-Vasselinvs Maxime Cressy/ Botic van de Zandschulp

2. [1] Carlos Alcaraz vs [3] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 14:30)



ATP Basel Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 2 Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Holger Rune vs [6] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 16:00)



ATP Basel Holger Rune • Holger Rune A 7 2 Roberto Bautista Agut [6] Roberto Bautista Agut [6] 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [Q] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Vienna (Austria) – Semifinali, cemento (al coperto)

ATP Vienna Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 6 6 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 4 2 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. [1] Daniil Medvedev vs Grigor Dimitrov

2. Denis Shapovalov vs Borna Coric (non prima ore: 15:30)



ATP Vienna Denis Shapovalov Denis Shapovalov 7 6 Borna Coric Borna Coric 6 0 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-0 → 5-0 B. Coric 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Francisco Cerundolo / Maximo Gonzalez vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni