Race To Milan: Restano tre posti disponibili. Otto gli italiani nella top 20

All’indomani di una giornata vissuta nel segno dei Next Gen grazie ai successi in due dei tre ATP 250 conclusi ieri conquistati da giocatori che si sono già qualificati per le Finals di Milano – Lorenzo Musetti a Napoli e Holger Rune a Stoccolma – si fa caldissima la lotta per gli ultimi posti disponibili. La scorsa settimana hanno raggiunto la qualificazione altri tre giocatori: il britannico Jack Draper (attualmente numero 5 della Pepperstone ATP Race to Milan), lo statunitense Brandon Nakashima (numero 6) e il ceco Jiri Lehecka (numero 7). Questo terzetto si è aggiunto ai già citati Musetti e Rune, rispettivamente numeri 3 e 4 della classifica, riducendo a tre le posizioni Lorenzo Musetti (numero 3) e Holger Rune (numero 4), il che significa che sono ormai solamente tre i posti rimasti per Milano.

Alcuni dei giocatori italiani tra gli otto che si trovano nelle prime 20 posizioni del ranking Next Gen saranno fra i protagonisti del rush finale. Primo su tutti Francesco Passaro, al momento nono a soli 17 punti di distanza dal taiwanese Chun-Hsin Tseng. Quindi ci sono il perugino Matteo Arnaldi, sceso di un gradino rispetto a sette giorni fa e ora al numero 11, e Luca Nardi (numero 12), che guida il plotone tricolore impegnato questa settimana nel Challenger di Ortisei. Insieme al diciannovenne pesarese sono infatti iscritti al main draw del torneo altoatesino anche Giulio Zeppieri (numero 18), Flavio Cobolli (numero 19) e Mattia Bellucci (numero 15).

Quest’ultimo è stato recentemente protagonista di un vero e proprio exploit che si è materializzato nei primi due trofei challenger della carriera, conquistati uno dopo l’altro, prima a Saint-Tropez e poi domenica scorsa a Vilnius. La grande crescita del ventunenne varesino è certificata anche dai suoi numeri nella Pepperstone ATP Race to Milan dove ha scalato ben 22 posizioni in sole due settimane: un risultato che iscrive di diritto anche il nome di Bellucci alla corsa verso le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals.

PEPPERSTONE RACE TO MILAN (24-10-2022)

1. Carlos Alcaraz (19 anni, ESP) – 6.460 punti

2. Jannik Sinner (21, ITA) – 2.310

3. Lorenzo Musetti (20, ITA) – 1.696

4. Holger Rune (19, DEN) – 1.588

5. Jack Draper (20, GBR) – 945

6. Brandon Nakashima (21, USA) – 912

7. Jiri Lehecka (20, CZE) – 630

8. Chun-Hsin Tseng (21, TPE) – 490

9. Francesco Passaro (21, ITA) – 473

10. Dominic Stricker (20, SUI) – 422

11. Matteo Arnaldi (21, ITA) – 401

12. Luca Nardi (19, ITA) – 385

13. Filip Misolic (21, AUT) – 376

14. Timofey Skatov (21, KAZ) – 373

15. Mattia Bellucci (21, ITA) – 362

16. Juan Manuel Cerundolo (20, ARG) – 356

17. Ben Shelton (19, USA) – 337

18. Giulio Zeppieri (20, ITA) – 334

19. Flavio Cobolli (20, ITA) – 311

20. Emilio Nava (20, USA) – 292