ATP 250 Napoli, Anversa e Stoccolma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Perde netto Cobolli. Luca Nardi rimandato a domani per colpa dell’umidità

Ancora problemi per il torneo ATP 250 di Napoli.

Luca Nardi e il francese Corentin Moutet hanno iniziato a lamentarsi della scivolosità del campo sin dalle prime battute della partita. In un primo momento sembrava che il problema fosse limitato alla zona nella quale vi era la scritta “Napoli” ma con il passare degli scambi la pericolosità del manto è apparsa evidente e, di fatto, i giocatori si sono rifiutati di proseguire.

L’incontro è stato quindi rinviato a domani perchè il campo non era praticabile.

ATP 250 Napoli (Italia) – 1° Turno, cemento

ATP Naples Taro Daniel Taro Daniel 6 6 Pedro Martinez Pedro Martinez 3 3 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 P. Martinez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Taro Danielvs Pedro Martinez

2. [8] Adrian Mannarino vs Pedro Cachin



ATP Naples Adrian Mannarino [8] Adrian Mannarino [8] 1 6 4 Pedro Cachin Pedro Cachin 6 3 6 Vincitore: Cachin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 P. Cachin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-5 → 1-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-5 → 1-5 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 A. Mannarino 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

3. Bernabe Zapata Miralles vs Daniel Elahi Galan



ATP Naples Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 4 4 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 6 Vincitore: Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Zapata Miralles 15-40 4-5 → 4-6 D. Elahi Galan 15-0 15-15 df 1-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 1-0

4. Nuno Borges vs [7] Albert Ramos-Vinolas



ATP Naples Nuno Borges Nuno Borges 7 7 Albert Ramos-Vinolas [7] Albert Ramos-Vinolas [7] 5 6 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Borges 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-15 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Borges 15-0 30-0 ace 6-5 → 7-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Borges 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

5. [WC] Flavio Cobolli vs [5] Miomir Kecmanovic



ATP Naples Flavio Cobolli Flavio Cobolli 1 2 Miomir Kecmanovic [5] Miomir Kecmanovic [5] 6 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. [WC] Luca Nardi vs Corentin Moutet (non prima ore: 19:00)



ATP Naples Luca Nardi • Luca Nardi 0 2 Corentin Moutet Corentin Moutet 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Nardi 2-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

TC Pozzuoli Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar



ATP Naples Rafael Matos / David Vega Hernandez [4] Rafael Matos / David Vega Hernandez [4] 6 1 4 Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar Tomislav Brkic / Gonzalo Escobar 4 6 10 Vincitore: Brkic / Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 T. Brkic / Escobar 0-1 T. Brkic / Escobar 0-1 0-2 df 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Brkic / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 T. Brkic / Escobar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Brkic / Escobar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Brkic / Escobar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Brkic / Escobar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Brkic / Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Francesco Maestrelli / Francesco Passaro vs [3] Matthew Ebden / John Peers



ATP Naples Francesco Maestrelli / Francesco Passaro Francesco Maestrelli / Francesco Passaro 1 4 Matthew Ebden / John Peers [3] Matthew Ebden / John Peers [3] 6 6 Vincitore: Ebden / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Maestrelli / Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 F. Maestrelli / Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 F. Maestrelli / Passaro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Maestrelli / Passaro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Ebden / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Maestrelli / Passaro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Maestrelli / Passaro 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 M. Ebden / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 F. Maestrelli / Passaro 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Ebden / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Maestrelli / Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 M. Ebden / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Maestrelli / Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

3. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini (non prima ore: 16:00)



ATP Naples Adrian Mannarino / Fabrice Martin Adrian Mannarino / Fabrice Martin 6 6 Simone Bolelli / Fabio Fognini [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini [2] 1 4 Vincitore: Mannarino / Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino / Martin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 5-4 → 6-4 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 A. Mannarino / Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Mannarino / Martin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Mannarino / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Mannarino / Martin 0-15 0-30 15-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-30 15-40 df 30-40 3-0 → 4-0 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

ATP Stockholm Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 6 6 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 3 1 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 B. Bonzi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Nicolas Barrientos/ Miguel Angel Reyes-Varelavs Nikola Cacic/ Aisam-Ul-Haq Qureshi1. [5] Alex de Minaurvs Benjamin Bonzi

2. Jiri Lehecka vs [6] Grigor Dimitrov



ATP Stockholm Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 1 7 Grigor Dimitrov [6] Grigor Dimitrov [6] 4 6 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Dimitrov 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Quentin Halys vs [SE] Mikael Ymer (non prima ore: 18:00)



ATP Stockholm Quentin Halys Quentin Halys 7 4 3 Mikael Ymer Mikael Ymer 5 6 6 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 2-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 1-1 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Leo Borg vs [8] Tommy Paul



ATP Stockholm Leo Borg Leo Borg 7 4 1 Tommy Paul [8] Tommy Paul [8] 5 6 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Borg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Borg 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Borg 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Borg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Borg 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Borg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Borg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Borg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 L. Borg 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Paul 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 3-5 → 4-5 L. Borg 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Borg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Borg 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 L. Borg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Robert Galloway / Hans Hach Verdugo



ATP Stockholm Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer [1] 6 6 10 Robert Galloway / Hans Hach Verdugo Robert Galloway / Hans Hach Verdugo 2 7 5 Vincitore: Arevalo / Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 M. Arevalo / Rojer 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Maxime Cressy / Albano Olivetti vs [2] Tim Puetz / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

Showcourt – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Antoine Bellier vs [Q] Alexander Shevchenko



ATP Stockholm Antoine Bellier Antoine Bellier 6 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 4 2 Vincitore: Bellier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Bellier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Bellier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Bellier 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Bellier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Bellier 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Bellier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Bellier 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Bellier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Bellier 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Emil Ruusuvuori vs Joao Sousa



ATP Stockholm Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 6 6 Joao Sousa Joao Sousa 3 2 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 30-15 4-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

ATP 250 Antwerp (Belgio) – 1° Turno, cemento (al coperto)

ATP Antwerp Tim van Rijthoven Tim van Rijthoven 7 4 6 Jaume Munar Jaume Munar 6 6 7 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Munar 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. van Rijthoven 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 T. van Rijthoven 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 T. van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. van Rijthoven 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. van Rijthoven 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 T. van Rijthoven 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. van Rijthoven 40-A 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [Q] Tim van Rijthovenvs Jaume Munar

2. [7] Botic van de Zandschulp vs [Q] Dominic Stricker



ATP Antwerp Botic van de Zandschulp [7] Botic van de Zandschulp [7] 2 4 Dominic Stricker Dominic Stricker 6 6 Vincitore: Stricker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Stricker 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Stricker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Stricker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Stricker 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Stricker 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Stricker 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 D. Stricker 40-30 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

3. Marc-Andrea Huesler vs [6] Francisco Cerundolo



ATP Antwerp Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 7 6 3 Francisco Cerundolo [6] Francisco Cerundolo [6] 5 7 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 ace 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Huesler 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Huesler 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Huesler 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Huesler 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

4. [WC] Gilles Arnaud Bailly vs David Goffin (non prima ore: 19:00)



ATP Antwerp Gilles Arnaud Bailly Gilles Arnaud Bailly 40 6 7 2 David Goffin • David Goffin 15 7 5 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-3 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 G. Arnaud Bailly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 G. Arnaud Bailly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 G. Arnaud Bailly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 G. Arnaud Bailly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Arnaud Bailly 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Arnaud Bailly 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Arnaud Bailly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. Raven Klaasen / Marcelo Melo vs [WC] Xavier Malisse / Diego Schwartzman



ATP Antwerp Raven Klaasen / Marcelo Melo • Raven Klaasen / Marcelo Melo 0 1 Xavier Malisse / Diego Schwartzman Xavier Malisse / Diego Schwartzman 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Klaasen / Melo 1-1 X. Malisse / Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30)

1. Constant Lestienne vs [Q] Jesper de Jong



ATP Antwerp Constant Lestienne Constant Lestienne 6 6 Jesper de Jong Jesper de Jong 3 4 Vincitore: Lestienne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. de Jong 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. de Jong 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Lestienne 15-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. de Jong 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 4-2 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. de Jong 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Luca Van Assche vs [8] Yoshihito Nishioka



ATP Antwerp Luca Van Assche Luca Van Assche 7 2 6 Yoshihito Nishioka [8] Yoshihito Nishioka [8] 5 6 7 Vincitore: Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Nishioka 15-0 2-2 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Y. Nishioka 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Van Assche 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Van Assche 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Daniel Evans / Jonny O’Mara vs [Alt] Ivan Sabanov / Matej Sabanov (non prima ore: 15:00)



ATP Antwerp Daniel Evans / Jonny O'Mara Daniel Evans / Jonny O'Mara 6 6 Ivan Sabanov / Matej Sabanov Ivan Sabanov / Matej Sabanov 3 2 Vincitore: Evans / O'Mara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Evans / O'Mara 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Evans / O'Mara 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 D. Evans / O'Mara 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 3-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Evans / O'Mara 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 I. Sabanov / Sabanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Evans / O'Mara 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 D. Evans / O'Mara 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Evans / O'Mara 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 D. Evans / O'Mara 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Evans / O'Mara 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp



ATP Antwerp Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 2 5 Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp Tallon Griekspoor / Botic van de Zandschulp 6 7 Vincitore: Griekspoor / van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-4 → 2-4 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 0-3 → 1-3 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-2 → 0-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 T. Griekspoor / van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Alexander Erler / Lucas Miedler vs [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies