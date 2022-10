Da Firenze: Il resoconto di giornata. Non basta a Berrettini l’entusiamo del Pala Wanny

Non è bastato l’entusiasmo di un Pala Wanny praticamente esaurito – sono oltre novemila le presenze registrate in questa prima metà dell’UniCredit Firenze Open – per consentire a Matteo Berrettini di vincere al suo debutto. Opposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena, l’azzurro è arrivato due volte a due punti dal match senza però trovare le energie per chiudere la partita. Carballes Baena non si è mai dato per vinto e, grazie ad una straordinaria prestazione soprattutto nella risposta al servizio, ha saputo infilare una serie di cinque giochi consecutivi dal 2-5 nel terzo set per imporsi col punteggio di 57 76(5) 75 al termine di 3h19’ di lotta.

Le speranze di vedere un italiano vincere il torneo rimangono così affidate soprattutto a Lorenzo Musetti, che scenderà in campo domani pomeriggio nel suo match d’esordio contro un altro spagnolo, Bernabé Zapata Miralles. In corsa c’è anche un altro italiano, Fabrizio Passaro, che sarà opposto sempre domani pomeriggio allo statunitense Mackenzie McDonald, oggi autore dell’eliminazione del connazionale Jenson Brooksby.

Il secondo derby a stelle e strisce in programma oggi ha visto J. J. Wolf eliminare la testa di serie numero 4 Maxime Cressy col punteggio di 63 64. Wolff affronterà nei quarti il kazako Aleksander Bublik, che ha battuto in due set (75 64) in chiusura di giornata il francese Corentin Moutet . L’altro accoppiamento dei quarti nella parte bassa del tabellone già definito oggi è quello fra Carballes Baena e lo svedese Mikael Ymer, che si è imposto sul russo Aslan Karatsev col punteggio di 61 67(6) 61.

Poca fortuna anche in doppio per gli italiani. La giovanissima coppia formata da Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri è stata eliminata in serata da due specialisti come il croato Ivan Dodig e l’americano Austin Krajicek. Nel tabellone di doppio restano ancora in corsa Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, che domani sera affronteranno la fortissima coppia croata formata da Nikola Mektic e Mate Pavic. Sempre in serata, a chiudere il programma sarà la testa di serie numero 1, il canadese Felix Auger-Aliassime, in campo contro il tedesco Oscar Otte.

I risultati di oggi

Singolare, primo turno: Mackenzie McDonald (USA) b. Jenson Brooksby (USA) 64 46 61. Secondo turno: Mikael Ymer (SWE) b. Arslan Karatsev (RUS) 61 67(6) 61, J. J. Wolf (USA) b. Maxime Cressy (USA) 63 64, Roberto Carballes Baena (SPA) b. Matteo Berrettini (ITA) 57 76(5) 75, Alexander Bublik (KAZ) b. Corentin Moutet (FRA) 75 64.

Doppio, primo turno: Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) b. Alexnder Erler (AUT)/Lucas Miedler (AUT) 64 62, Sadio Doumbia (FRA)/Fabien Reboul (FRA) b. Matthew Ebden (AUS)/John Peers (AUS) 63 26 108, Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (AUS) b. Flavio Cobolli (ITA)/Giulio Zeppieri (ITA) 75 63.