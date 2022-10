Kecmanovic salva sei match point (uno dei quali con un tweener) e batte Evans a Tokyo (Video)

Miomir Kecmanovic ha realizzato una delle più incredibili rimonte della stagione 2022 assicurandosi la qualificazione ai quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo dopo aver battuto il britannico Daniel Evans per 6-3, 3-6, 7-6(4) in quasi tre ore di gioco in un incontro favoloso che è stato segnato dai sei match point salvati da Kecmanovic quando Evans ha servito per il match sul 5-4 dell terzo set.

Quasi tutti i match point sono stati salvati in modo eccellente, ma il sesto e ultimo, con un tweener, è quello che è già diventato virale sui social media:

Kecmanovic affronterà nei quarti di finale l’americano Frances Tiafoe, 19° ATP, che giovedì ha conquistato il 13° tie-break consecutivo (!) grazie alla vittoria per 6-1, 7-6(7) sullo spagnolo Bernabé Zapata Miralles (80°).