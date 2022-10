Da Parma: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Andrea Vavassori e Gianluca Mager vincono i due derby di giornata e si fanno strada ai quarti di finale del Parma Challenger presented by Iren. Le rispettive vittorie su Stefano Travaglia e Federico Arnaboldi consentono ai due di avanzare nel torneo ATP Challenger 125 co-organizzato dal TC Parma e MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma. Si ferma invece al secondo round l’avventura di Flavio Cobolli che, dopo un ottimo primo set, cede il passo a Jozef Kovalik, che conferma il suo stato di forma dopo il recente trionfo nel Challenger di Tulln.

Parma spinge Vavassori – Già due volte finalista a livello Challenger in questa stagione, Andrea Vavassori va a caccia del primo titolo di categoria in singolare. Dopo il successo in tre set su Tomas Martin Etcheverry, il piemontese ha vinto per 6-2 4-6 6-1 il derby contro Stefano Travaglia: “Sono molto contento del mio match. Stefano è un giocatore incredibile, ha avuto un momento complicato dopo l’infortunio ma sta gradualmente rialzando il livello. Io ho giocato una partita aggressiva e ha pagato come al primo turno. In singolare il mio obiettivo è salire perché a fine carriera non voglio avere rimpianti, quindi sto provando ad avvicinarmi alla top 100, senza però dimenticare il doppio dove sono quasi top 50”. Attualmente numero 202 in singolare, Vavassori ha iniziato a disputare con regolarità le qualificazioni slam e vuole gestire al meglio la sua attività su tutti i fronti. Nei primi due match giocati al TC Parma ha trovato una spinta speciale, come ha confessato a fine partita: “Parma è una città bellissima, ci abitano alcuni dei miei cugini ed è bello avere tifo sugli spalti. Con mio padre stiamo intraprendendo un percorso importante e vogliamo andare avanti”. Il match di quarti di finale vedrà “Wave” opposto a Kovalik, che si è imposto per 5-7 6-3 6-2 su Cobolli.

Mager-Lajovic, quarto di finale di prestigio – L’augurio di tornare presto in alto e la voglia di lavorare nella giusta direzione, Gianluca Mager esegue alla lettera e approda ai quarti di finale del Parma Challenger. Il ligure si aggiudica il derby del Grandstand contro la wild card Federico Arnaboldi per 6-2 6-3 e torna a prendersi un quarto di finale che mancava dal Challenger di Vicenza nel mese di maggio. Ai quarti di finale sarà sfida di prestigio contro Dusan Lajovic, prima testa di serie del torneo. Il serbo ha superato lo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo per 6-3 6-1 con una prova che ha convinto: “Sono in crescita, ho giocato meglio rispetto al primo turno. Mager lo conosco, ci ho giocato due volte e poche settimane fa l’ho battuto a Genova. Qui sta giocando bene qui e non sarà una partita facile, come al solito d’altronde”, conclude Lajovic.

Risultati di mercoledì 5 ottobre

2° turno

Andrea Vavassori b. Stefano Travaglia 6-2 4-6 6-1

Jozef Kovalik b. Flavio Cobolli 5-7 6-3 6-2

Gianluca Mager b. Federico Arnaboldi (WC) 6-2 6-3

Dusan Lajovic (2) b. Nikolas Sanchez Izquierdo 6-3 6-1

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs Miljan Zekic

2. [6] Carlos Taberner vs [Alt] Timofey Skatov

3. [Q] Mate Valkusz vs [WC] Gian Marco Moroni

Grand Stand – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Vit Kopriva vs Zdenek Kolar

2. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler OR Flavio Cobolli / Andrea Vavassori vs N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan

3. [1] Tomislav Brkic / Nikola Cacic OR [WC] Alessio De Bernardis / Stefano Travaglia vs Victor Vlad Cornea / Zdenek Kolar

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Jason Taylor / Brandon Walkin vs [WC] Federico Arnaboldi / Gianmarco Ferrari OR [2] Jonny O’Mara / Philipp Oswald

2. Vit Kopriva / Jaroslav Pospisil vs Luis David Martinez / Igor Zelenay OR [4] Romain Arneodo / Sam Weissborn