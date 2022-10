Da Parma: Avanza Moroni “Periodo poco sereno alle spalle. Sono tornato”

Gian Marco Moroni vince in tre set contro Lucas Gerch ed avanza al secondo turno del Parma Challenger presented by Iren. Ottima prestazione del romano, sceso in campo nella sessione serale contro il lucky loser tedesco che ha preso il posto di Pablo Andujar. Il successo maturato in tre set porta a sei il numero di italiani al secondo turno dell’ATP Challenger 125 co-organizzato dal TC Parma e MEF Tennis Events con il contributo del Comune di Parma. La terra del circolo emiliano è invece fatale al primo round per un acciaccato Giulio Zeppieri e per Riccardo Bonadio, i due escono dal torneo per mano di Miljan Zekic e Mate Valkusz.

Moroni supera il lucky loser Gerch – Finisce 6-3 3-6 6-1 l’ultimo match di giornata, che ha premiato Gian Marco Moroni contro Lucas Gerch. “La sera le condizioni sono lente ed è difficile imporre il mio gioco – l’analisi del ventiquattrenne, questa settimana numero 325 ATP -. Sono stato bravo a tenere la pazienza perché non si facevano vincenti, quindi era fondamentale costruire il punto”. In una stagione che lo ha visto precipitare in classifica dopo lo stop per infortunio, Moroni sta usufruendo di una wild card questa settimana ed è a Parma che vuole ritrovare slancio: “Ho saltato buona parte della stagione, quindi approccio questi mesi finali con più energie di tanti giocatori. Ho superato un periodo di poca serenità, perché scendendo in classifica è difficile anche solo entrare in tabellone principale nei tornei Challenger. Adesso però mi sto rimettendo in pista e voglio fare bene”. Sul Grandstand invece il martedì azzurro si è chiuso con due sconfitte. Riccardo Bonadio si è arreso per 7-6(5) 6-4 a Mate Valkusz, mentre Giulio Zeppieri ha ceduto per 6-4 6-4 a Milan Zekic.