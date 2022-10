Challenger Campinas: Il Tabellone Principale e di Quali. Giannessi e Darderi al via

Challenger Campinas – Tabellone Principale – terra

(1) Altmaier, Daniel vs Qualifier

Dutra da Silva, Daniel vs (Alt) Martin Tiffon, Pol

Qualifier vs Qualifier

(PR) Nagal, Sumit vs (8) Mena, Facundo

(4) Ugo Carabelli, Camilo vs Lama, Gonzalo

(Alt) Torres, Juan Bautista vs (Alt) Kicker, Nicolas

Hanfmann, Yannick vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs (7) Muller, Alexandre

(6) Meligeni Alves, Felipe vs Darderi, Luciano

Qualifier vs Pucinelli De Almeida, Matheus

(WC) Ribeiro, Eduardo vs (WC) Seyboth Wild, Thiago

Popko, Dmitry vs (3) Bagnis, Facundo

(5) Ficovich, Juan Pablo vs Rodriguez Taverna, Santiago

Cerundolo, Juan Manuel vs (Alt) Olivieri, Genaro Alberto

Qualifier vs (WC) Bueres, Matheus

Elias, Gastao vs (2) Varillas, Juan Pablo

(1) Villanueva, Gonzalovs (PR) Sakamoto, Pedro(Alt) Leite, Wilsonvs (9) Reis Da Silva, Joao Lucas

(2) Alvarez, Nicolas vs (Alt) Zanellato, Nicolas

(Alt) Cuenin, Sean vs (12/PR) Choinski, Jan

(3) Juarez, Facundo vs (WC) Roveri Sidney, Gabriel

(Alt) Luz, Orlando vs (7) Mpetshi Perricard, Giovanni

(4) Sanchez Jover, Carlos vs (WC) Tumasonis, Gabriel

(Alt) Yamacita, Fernando vs (11) Rincon, Daniel

(5) Paz, Juan Pablo vs (WC) Zormann, Marcelo

(Alt) Paul, Jakub vs (8) Alves, Mateus

(6) Pereira, Jose vs (WC) Camargo Lima, Enzo

(Alt) Martinez, Mirko vs (10) Bertola, Remy

1. [6] Jose Pereiravs [WC] Enzo Camargo Lima2. [4] Carlos Sanchez Jovervs [WC] Gabriel Tumasonis3. [1] Gonzalo Villanuevavs [PR] Pedro Sakamoto4. [Alt] Wilson Leitevs [9] Joao Lucas Reis Da Silva

QUADRA 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Jakub Paul vs [8] Mateus Alves

2. [Alt] Fernando Yamacita vs [11] Daniel Rincon

3. [3] Facundo Juarez vs [WC] Gabriel Roveri Sidney

4. [2] Nicolas Alvarez vs [Alt] Nicolas Zanellato

QUADRA 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Mirko Martinez vs [10] Remy Bertola

2. [5] Juan Pablo Paz vs [WC] Marcelo Zormann

3. [Alt] Sean Cuenin vs [12/PR] Jan Choinski

4. [Alt] Orlando Luz vs [7] Giovanni Mpetshi Perricard