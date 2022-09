Davis Cup: tutte le squadre qualificate alle Finals di Malaga. La Croazia continua a sperare

Il 3-0 inflitto all’Argentina dà grandissime possibilità di qualificazione alla final eight di Malaga per la Croazia: i successi di Gojo e Coric, seguiti dall’affermazione di Mektic/Pavic in doppio, portano la selezione croata davvero ad un passo dall’accesso ai quarti di finale in programma nel mese di novembre. La Croazia si qualificherà in caso di vittoria dell’Italia sulla Svezia, indipendentemente dal risultato finale (3-0 o 2-1) in favore della squadra di capitan Volandri, o anche in caso di affermazione della Svezia per 2-1 sulla nostra Nazionale.

GRUPPO A

Italia 2W/OL (5-1) – QUALIFICATA

Croazia 2W/1L (5-4)

Svezia 1W/1L (3-3)

Argentina 0W/3L (2-7) – ELIMINATA

ULTIMA GIORNATA: Italia-Svezia (domenica 18 settembre)

Sabato di grandi emozioni a Valencia: lo scontro diretto tra Canada e Serbia ha premiato quest’ultima Nazionale al doppio decisivo, dopo l’1-1 al termine dei singolari in seguito alle vittorie di Djere su Diallo e Auger-Aliassime su Kecmanovic. Sull’1-1, Galarneau e Pospisil si sono ritirati dopo appena tre giochi: Kecmanovic e Krajinovic hanno dunque vinto “sul campo”, ma la Serbia ha salutato la competizione spalancando le porte delle Finals ai rivali canadesi. Nella giornata di domani, la Spagna affronterà la Corea del Sud: per le “Furie Rosse” non dovrebbero esserci problemi ad imporsi e a passare alla fase successiva.

GRUPPO B

Canada 2W/1L (5-4) – QUALIFICATO

Serbia 2W/1L (4-5)

Spagna 1W/1L (4-2)

Corea del Sud 0W/2L (2-4) – ELIMINATA

ULTIMA GIORNATA: Spagna-Corea del Sud (domenica 18 settembre)

Il primo posto del Gruppo C si deciderà all’ultima giornata con lo scontro diretto in programma ad Amburgo tra Australia e Germania. Già eliminate Francia e Belgio.

GRUPPO C

Australia 2W/0L (5-1) – QUALIFICATA

Germania 2W/0L (4-2) – QUALIFICATA

Francia 1W/2L (4-5) – ELIMINATA

Belgio 0W/3L (2-7) – ELIMINATO

ULTIMA GIORNATA: Germania-Australia (domenica 18 settembre)

Grazie al successo odierno sugli Stati Uniti targato Griekspoor e Van De Zandschulp, l’Olanda si è assicurata il primo posto nel girone: volano a Malaga, tuttavia, anche gli USA, mentre la sfida di domani tra i padroni di casa della Gran Bretagna e il Kazakistan metterò in palio solamente il terzo posto.

GRUPPO D

Olanda 3W/0L (6-3) – QUALIFICATA

Stati Uniti 2W/1L (5-4) – QUALIFICATI

Gran Bretagna 0W/2L (2-4) – ELIMINATA

Kazakistan 0W/2L (2-4) – ELIMINATO

ULTIMA GIORNATA: Gran Bretagna-Kazakistan (domenica 18 settembre)

QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS

Prima GR. A – USA

Prima GR. C – Seconda Gr. B

Seconda GR. C – OLANDA

Seconda GR. A – Prima GR. B