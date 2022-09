WTA 250 Portoroz e Chennai e WTA 125 Bucharest: I risultati con il dettaglio del Day 3. Sara Errani ai quarti a Bucharest. Fuori Martina Trevisan a Portoroz

Sara Errani ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo WTA 125 di Bucharest.

La 35enne di Massa Lombarda, n. 115 del ranking, ha battuto al secondo turno in rimonta per 26 63 62, in un’ora e tre quarti di partita, l’ungherese Dalma Galfi, n.79 del ranking ed 8 del seeding.

Nei quarti Errani troverà dall’altra parte della rete la spagnola Rebeka Masarova, n.199 del ranking: tra la romagnola e la 23enne di origini elvetiche (è nata a Basilea) non ci sono precedenti.

Esordio amaro per Martina Trevisan nel torneo WTA 250 di Portoroz.

La 28enne mancina di Firenze, n.27 del ranking e quarta favorita del seeding, ha ceduto 61 64, in un’ora e 34 minuti di partita, alle ceca Katerina Siniakova, n.82 WTA, reduce dal titolo in doppio agli Us Open.

(4) Martina Trevisanvs Katerina Siniakova1T

Tereza Martincova vs (3) Elena Rybakina



Ana Bogdan vs



(1) Andreja Klepac / (1) Laura Siegemund vs Nigina Abduraimova / Jodie Burrage



Cristina Bucsa vs (2) Beatriz Haddad Maia Non prima 18:00



(5) Ekaterina Alexandrovavs Lesia Tsurenko

Angelina Gabueva / Anastasia Zakharova vs Harriet Dart / Alexandra Panova



(4) Ekaterina Alexandrova / (4) Vivian Heisen vs Marta Kostyuk / Tereza Martincova



Timea Babos / Tamara Zidansek vs Alena Fomina-Klotz / Ingrid Gamarra Martins



WTA 250 Chennai (India) – 2° Turno, cemento

(5) Rebecca Petersonvs Linda Fruhvirtova

Karman Thandi vs Eugenie Bouchard Non prima 16:00



Katarzyna Kawa vs (7) Rebecca Marino



Nao Hibinovs (6) Qiang Wang

Ankita Raina / Rosalie Van Der Hoek vs Anastasia Gasanova / Oksana Selekhmeteva



Peangtarn Plipuech / Moyuka Uchijima vs Sharrmadaa Baluu / Riya Bhatia



(1) Gabriela Dabrowski/ (1) Luisa Stefanivs Despina Papamichail/ Katie Swan

Jessy Rompies / Prarthana Thombare vs /



Arianne Hartono / Olivia Tjandramulia vs Astra Sharma / Ekaterina Yashina



Anna Blinkova / Natela Dzalamidze vs (2) Kaitlyn Christian / (2) Lidziya Marozava



WTA 125 Bucharest (Romania) – 2° Turno, terra

Rebeka Masarovavs (3) Anna Bondar

(8) Dalma Galfi vs Sara Errani Non prima 13:00



Irina Bara / Gabriela Lee vs Anastasia Detiuc / Miriam Kolodziejova Non prima 14:00



Reka-Luca Jani / Panna Udvardy vs (2) Raluca Olaru / (2) Laura Pigossi



Court 8 – ore 11:00

Viktoriya Tomova vs (6) Panna Udvardy



(1) Aliona Bolsova / (1) Andrea Gamiz vs Jessie Aney / Christina Rosca



Maryna Zanevska vs Erika Andreeva Non prima 15:00