Davis Cup: Domani si parte con i gruppi. Francesco Maestrelli si aggrega alla squadra italiana. Cilic dà forfait (con i gironi e tutti gli orari di gioco)

Francesco Maestrelli, Pisano classe 2002, è stato aggregato alla squadra azzurra che a Bologna sarà in campo per la fase a gironi della Davis Cup by Rakuten Finals contro Croazia, Argentina e Svezia: le prime due si qualificano per la fase finale, dai quarti in poi, in programma a novembre a Malaga, in Spagna.

“E’ sempre stato il sogno di ogni tennista poter far parte della Coppa davis – dice Maestrelli – sono solo aggregato ma è già un grande risultato se penso che a inizio anno ero oltre l’800esima posizione. Poter giocare e allenarmi con i nostri più forti giocatori è davvero una grande possibilità per questo ringrazio la Federazione e il capitano Filippo Volandri che mi ha chiamato. Cercherò di assorbire tutto quello che succede per essere pronto al prossimo torneo”.

La Croazia, prima avversaria dell’Italia nel girone di Coppa Davis, è Bologna senza il suo numero 1. Al posto del numero 17 del mondo Marin Cilic, infatti, c’è Nino Serdarusic, numero 251.

“Mi dispiace, ma non posso dare il mio pieno contributo alla nazionale – ha spiegato Cilic, ex Top 10 e campione dello US Open 2014, come riporta la Federtennis croata -. Dopo un periodo molto stancante, con tanti tornei e molti match giocati, ho bisogno di tempo per recuperare”.

Il numero 1 della Croazia sarà dunque Borna Coric, tornato in Top 30 grazie al trionfo a Cincinnati. Un fattore importante in vista della sfida d’esordio degli azzurri, proprio contro la Croazia che ha interrotto nei quarti il sogno dell’Italia l’anno scorso a Torino.

Da domani Martedì 13 a domenica 18 settembre 2022, in quattro città andranno in scena gli incontri della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2022. A Bologna sarà impegnata la nazionale italiana, che scenderà in campo per la prima giornata del Gruppo A nel pomeriggio del 14 settembre (ore 16) contro la Croazia: gli azzurri saranno poi di scena il 16 settembre contro l’Argentina (ore 16) e il 18 settembre contro la Svezia (ore 16).

Di seguito il programma completo della fase a gironi con orari italiani.

BOLOGNA (GRUPPO A)

13/09 – Ore 16: Argentina-Svezia

14/09 – Ore 16: Croazia-Italia

15/09 – Ore 16: Croazia-Svezia

16/09 – Ore 16: Italia-Argentina

17/09 – Ore 16: Croazia-Argentina

18/09 – Ore 16: Italia-Svezia

VALENCIA (GRUPPO B)

13/09 – Ore 16: Canada-Corea del Sud

14/09 – Ore 16: Spagna-Serbia

15/09 – Ore 16: Serbia-Corea del Sud

16/09 – Ore 16: Spagna-Canada

17/09 – Ore 16: Canada-Serbia

18/09 – Ore 16: Spagna-Corea del Sud

AMBURGO (GRUPPO C)

13/09 – Ore 14: Belgio-Australia

14/09 – Ore 14: Francia-Germania

15/09 – Ore 14: Francia-Australia

16/09 – Ore 14: Germania-Belgio

17/09 – Ore 14: Francia-Belgio

18/09 – Ore 14: Germania-Australia

GLASGOW (GRUPPO D)

13/09 – Ore 17: Kazakistan-Olanda

14/09 – Ore 17: Stati Uniti-Gran Bretagna

15/09 – Ore 17: Stati Uniti-Kazakistan

16/09 – Ore 16: Gran Bretagna-Olanda

17/09 – Ore 15: Stati Uniti-Olanda

18/09 – Ore 15: Gran Bretagna-Kazakistan

