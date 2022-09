WTA 125 Bari: Titolo a Julia Grabher. Sulla terra rossa del Circolo Tennis, l’austriaca supera in 2 set l’italiana Brancaccio

Pronostico rispettato. E’ l’austriaca Julia Grabher a vincere la prima edizione dell’Open delle Puglie – Trofeo Indeco, il torneo femminile internazionale Wta 125, in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Nell’ultimo atto della competizione internazionale Grabher ha la meglio sull’italiana Nuria Brancaccio in due set. Due parziali che hanno visto sempre in vantaggio l’austriaca che ha controllato il match senza problemi, approfittando di una Brancaccio contratta e nervosa. L’italiana, infatti, ha sentito non poco la finale dell’open e ha tenuto il passo della Grabher nel primo set ceduto per 6/4. Poi ha ceduto nel secondo per 6/2.

Nel doppio, invece, brilla il tricolore con Isabella Cocciaretto che ha vinto giocando in coppia con la serba Olga Danilovic. Le due tenniste hanno superato in due set le più accreditate Eva Vedder (olandese) e Andrea Gamiz (venezuelana): 6/2 e 6/3 i risultati dei due parziali.