WTA 250 Chennai: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Chennai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Yuki Naito vs (WC) Lakshmi Prabha Arunkumar

Olivia Tjandramulia vs (10) Ekaterina Kazionova

(2) Nao Hibino vs (WC) Sai Chamarthi

(SR) Sofya Lansere vs (8) Daniela Vismane

(3) Lina Glushko vs Maria Timofeeva

Sowjanya Bavisetti vs (11) Kyoka Okamura

(4) Isabella Shinikova vs Ekaterina Yashina

Mariia Tkacheva vs (9) Carole Monnet

(5) Lizette Cabrera vs Peangtarn Plipuech

(SR) Kaylah McPhee vs (7) Jana Fett

(6) Justina Mikulskyte vs Riya Bhatia

Rutuja Bhosale vs (12) En-Shuo Liang

Center Court – ore 07:00

(2) Nao Hibino vs Sai Chamarthi

Sowjanya Bavisetti vs (11) Kyoka Okamura

Rutuja Bhosale vs (12) En-Shuo Liang

(6) Justina Mikulskyte vs Riya Bhatia

Court 1 – ore 07:00

Olivia Tjandramulia vs (10) Ekaterina Kazionova

(1) Yuki Naito vs Lakshmi Prabha Arunkumar

(5) Lizette Cabrera vs Peangtarn Plipuech

Mariia Tkacheva vs (9) Carole Monnet

Court 2 – ore 07:00

Sofya Lansere vs (8) Daniela Vismane

(3) Lina Glushko vs Maria Timofeeva

Kaylah McPhee vs (7) Jana Fett

(4) Isabella Shinikova vs Ekaterina Yashina