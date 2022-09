Us Open 2022

Us Open: Il programma di Venerdì 09 Settembre 2022. Ci sono le semifinali maschili (Sondaggio).

Us Open - Semifinale - Chi vincerà? Ruud (3-0)

Ruud (3-1)

Ruud (3-2)

Khachanov (3-0)

Khachanov (3-1)

Khachanov (3-2)

Us Open - Semifinale - Chi vincerà? Alcaraz (3-0)

Alcaraz (3-1)

Alcaraz (3-2)

Tiafoe (3-0)

Tiafoe (3-1)

Tiafoe (3-2)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

R. Ram / J. Salisbury vs W. Koolhof / N. Skupski

K. Khachanov vs C. Ruud

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Alcaraz vs F. Tiafoe

Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

C. Dolehide / S. Sanders vs C. McNally / T. Townsend