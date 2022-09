Us Open: Il programma di Lunedì 05 Settembre 2022. per Sinner agli ottavi c’è Ivashka, l’azzurro parte con i favori del pronostico

Jannik Sinner è il secondo italiano ad aver conquistato gli ottavi di finale agli US Open, raggiunti anche da Matteo Berrettini che poi questa sera è approdato ai quarti di finale.

Nella giornata di lunedì, invece, sarà l’altoatesino a scendere in campo contro Ilya Ivashka per giocarsi l’accesso ai quarti. I betting analyst vedono nettamente avanti il classe 2001, per cui il successo si gioca a 1,27. Alta invece la quota di una vittoria del bielorusso, fissata a 3,75. Sinner, riporta Agipronews, è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,40 contro il 2,75 dell’avversario. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-3 in favore di Sinner a 2,25, seguito dall’1-3 a 3,25.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

P. Kvitova vs J. Pegula

F. Tiafoe vs R. Nadal

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

D. Collins vs A. Sabalenka

M. Cilic vs C. Alcaraz

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

C. Norrie vs A. Rublev

I. Swiatek vs J. Niemeier

V. Azarenka vs K. Pliskova

I. Ivashka vs J. Sinner