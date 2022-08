Us Open: Amara sconfitta per Lorenzo Sonego colpito anche dai crampi verso la fine della partita

Amara sconfitta per Lorenzo Sonego nel primo turno degli Us Open.

Il 27enne torinese, n.63 ATP, ha ceduto 26 16 62 64 64, dopo tre ore e un quarto di lotta, all’australiano Jordan Thompson, n. 102 ATP.

L’azzurro ha dominato il suo avversario nei primi due set ma poi ha subito la rimonta del giocatore aussie.

Nel quinto e decisivo set le cose si sono messe male per il piemontese fin da subito con il break messo a segno dall’australiano nel terzo game. Thompson ha continuato a servire con grande sicurezza (3-1) mentre Sonego ha accusato anche un problema alla coscia sinistra. Lorenzo ha provato a restare attaccato nel punteggio al suo avversario ma il 28enne di Sydney ha continuato a correre su ogni palla obbligando l’azzurro a giocare sempre un colpo in più.

Nel nono game Sonego ha cancellato un match-point con una prima al centro e poi con un ace si è rifatto sotto portandosi sul 4 a 5.

Sul 5 a 4 Thompson non ha avuto problemi alla battuta con Lorenzo che non ha potuto fare nulla, letteralmente bloccato anche da un crampo alla gamba sinistra (ha anche rimediato un “warning” per perdita di tempo). E una volta terminato l’incontro – “ace” dell’australiano sul match point – sono stati lo stesso Thompson ed il fisioterapista ad aiutare l’azzurro a raggiungere la panchina.

Slam Us Open L. Sonego L. Sonego 6 6 2 4 4 J. Thompson J. Thompson 2 1 6 6 6 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-1 → 5-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

13 ACES 93 DOUBLE FAULTS 180/121 (66%) FIRST SERVE % IN 75/128 (59%)60/80 (75%) WIN % ON 1ST SERVE5 7/75 (76%)18/41 (44%) WIN % ON 2ND SERVE 27/53 (51%)12/18 (67%) NET POINTS WON 27/42 (64%)5/9 (56%) BREAK POINTS WON 4/11 (36%)44/128 (34%) RECEIVING POINTS WON 43/121 (36%)36 WINNERS 3050 UNFORCED ERRORS 30122 TOTAL POINTS WON 1272187.7 f tDISTANCE COVERED 2153.9 ft8.8 ft DISTANCE COVERED/PT .8.7 f