Masters 1000 Cincinnati: incredibile Coric! Batte Tsitsipas vince il primo mille in carriera da n.152 al mondo

Borna Coric è tornato, e l’ha fatto col punto esclamativo. Il croato ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati battendo in finale Stefanos Tsitsipas col punteggio di 7-6 6-2, regalandosi il terzo trofeo in carriera, il più importante, cancellando con un colpo di spugna un periodo nerissimo dopo l’operazione alla spalla ed un lungo e difficile riabilitazione e rientro. In primavera l’abbiamo visto nei Challenger, anche in Italia, sprintare a testa bassa alla ricerca della condizione perduta. Ha sofferto e c’ha creduto, arrivando in Canada a fari spenti e vivendo un torneo spettacolare nel quale ha sconfitto Nadal, Bautista Agut, Auger-Aliassime e Norrie, sino alla finale odierna. Con questo successo il croato ha superato il record di giocatore vincitore di un Masters 1000 con ranking più basso, detenuto fino ad oggi da Roberto Carretero (trionfò nel 1996 ad Amburgo da n.143 ATP). Sarà n.29 ATP nella classifica di lunedì.

Tsitsipas parte fortissimo, molto aggressivo col diritto e avanti a rete. Con un break immediato si porta avanti 3-0 molto proiettato in avanti, anche serve and volley. Coric vince il suo primo turno di battuta e prende ritmo da fondo campo, soprattutto con il suo ottimo rovescio lungo linea. Sul 4-2 il greco esagera con il serve and volley e subisce il contro break. Nell’ottavo game Tsitsipas ha tre palle per allungare, ma non le sfrutta. Si arriva al tiebreak e non c’è letteralmente partita: doppio fallo per Stefanos nel primo punto, ne perde altri 6 di fila con un Coric perfetto in spinta e preciso al servizio. 7-6 Coric, un set meritato in rimonta, anche più vivace sul piano fisico, con Tsitsipas che via via sembra un po’ spegnersi come intensità.

Coric annulla tre palle break in apertura di secondo set e quindi punge in risposta. Non sfrutta alcune occasioni ma strappa il turno di battuta al rivale nel sesto game, con un doppio fallo di uno Stefanos sempre più spento sul piano fisico. Avanti 4-2 Coric non sbanda e chiude 6-2, un torneo e una settimana per lui indimenticabile.