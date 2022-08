Pablo Carreno Busta vince il torneo Masters 1000 di Montreal. Per lo spagnolo si tratta del primo 1000 vinto in carriera

A 31 anni, Pablo Carreño Busta ha vissuto la settimana più bella della sua carriera con il suo primo titolo ATP Masters 1000 in Canada, a Montreal. Lo spagnolo è entrato nella storia dopo aver sconfitto in finale il polacco Hubert Hurkacz per 3-6, 6-3, 6-3 in 1 ora e 45 minuti.

È il primo vincitore ad aver vinto il torneo non da testa di serie dopo Guillermo Cañas nel 2002. La straordinaria impresa di Carreño gli consentirà di fare un grande salto nella classifica ATP. L’iberico poi entra a far parte di un ristretto club di campioni dei Masters 1000.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set lo spagnolo era più incisivo in risposta brekkando il polacco al terzo ed al nono gioco e senza concedere nulla al servizio vinceva la partita per 6 a 3.

ATP Montreal Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 6 3 3 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 3 6 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 P. Carreno Busta 40-0 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

18 ACES 43 DOUBLE FAULTS 053/76 (70%) FIRST SERVE 44/68 (65%)42/53 (79%) 1ST SERVE POINTS WON 32/44 (73%)7/23 (30%) 2ND SERVE POINTS WON 17/24 (71%)0/3 (0%) BREAK POINTS SAVED 0/1 (0%)14 SERVICE GAMES PLAYED 1312/44 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/53 (21%)7/24 (29%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/23 (70%)1/1 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 3/3 (100%)13 RETURN GAMES PLAYED 1418/26 (69%) NET POINTS WON13/16 (81%)31 WINNERS 2524 UNFORCED ERRORS 1049/76 (64%) SERVICE POINTS WON 49/68 (72%)19/68 (28%) RETURN POINTS WON 27/76 (36%)68/144 (47%) TOTAL POINTS WON 76/144 (53%)227 km/h MAX SPEED 201 km/h199 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 181 km/h151 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 144 km/h