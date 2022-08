Prima vittoria in carriera a Toronto per Simona Halep

Dal possibile ritiro dopo un momento difficile alla prima consacrazione nel WTA 1000 di Toronto (il terzo in Canada): Simona Halep (WTA 15) è riuscita ha superare Beatriz Haddad Maia (24), imponendosi con il risultato di 6-3 2-6 6-3 in una finale molto combattuta. La rumena, capace di centrare il suo 24o titolo in carriera, ha ritrovato spirito e motivazione dopo l’infortunio dello scorso anno.

La nativa di San Paolo si è portata in vantaggio per 3-0, ma ha subito un parziale di sei game consecutivi, con la Halep che ha vinto il primo set in modo schiacciante. Tuttavia, Bea non si è lasciata condizionare ed è rimasta mentalmente forte, portandosi sul 4-0 nel secondo set prima di chiudere per 6-2. Già nel terzo set la rumena si è portata sul 2-0, Haddad Maia ha recuperato il break e ha visto Halep scappare nel successivo game di servizio, in cui conduceva addirittura 30-0.

La brasiliana ha continuato a lottare e ha dato tutto fino alla fine, ma non ha potuto evitare il 24° titolo della carriera dell’ex numero uno del mondo, che salirà al 6° posto nella classifica femminile. La brasiliana balza al 16° posto, massimo del tennis femminile brasiliano.