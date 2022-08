Masters 1000 Cincinnati: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego superano le qualificazioni. Out Fabio Fognini ma è lucky loser (con il tabellone aggiornato).

Md

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

van de Zandschulp, Botic vs Cressy, Maxime

Paul, Tommy vs Brooksby, Jenson

Shapovalov, Denis vs (16) Dimitrov, Grigor

(11) Fritz, Taylor vs Baez, Sebastian

Kyrgios, Nick vs Davidovich Fokina, Alejandro

Ramos-Vinolas, Albert vs (LL) Fognini, Fabio

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(4) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Krajinovic, Filip vs Evans, Daniel

Karatsev, Aslan vs Nakashima, Brandon

Molcan, Alex vs (13) Schwartzman, Diego

(12) Berrettini, Matteo vs Tiafoe, Frances

Khachanov, Karen vs (WC) Korda, Sebastian

Bonzi, Benjamin vs Isner, John

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(5) Ruud, Casper vs Bye

(Q) Sonego, Lorenzo vs (WC) Shelton, Ben

(PR) Wawrinka, Stan vs Murray, Andy

Rune, Holger vs (9) Norrie, Cameron

(14) Cilic, Marin vs (Q) Munar, Jaume

Ruusuvuori, Emil vs (WC) Wolf, J.J.

(WC) McDonald, Mackenzie vs Basilashvili, Nikoloz

Bye vs (3) Alcaraz, Carlos

(7) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(Q) Laaksonen, Henri vs de Minaur, Alex

Carreno Busta, Pablo vs Kecmanovic, Miomir

(Q) Kokkinakis, Thanasi vs (10) Sinner, Jannik

(15) Bautista Agut, Roberto vs Cerundolo, Francisco

(Q) Giron, Marcos vs (Q) Goffin, David

(PR) Coric, Borna vs (Q) Musetti, Lorenzo

Bye vs (2) Nadal, Rafael

Masters 1000 Cincinnati (USA) – TD Qualificazione, cemento

ATP Cincinnati Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 4 6 Maxime Cressy Maxime Cressy 2 6 4 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. van de Zandschulp 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Cressy 15-0 30-0 ace 2-0 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 M. Cressy 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Cressy 0-40 3-5 → 4-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 df 2-5 → 3-5 M. Cressy 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 1-4 → 2-4 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 1-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 M. Cressy 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 M. Cressy 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Cressy 15-0 15-15 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 B. van de Zandschulp 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Cressy 0-15 df 0-30 0-40 df df 0-0 → 1-0

3. Botic van de Zandschulpvs Maxime Cressy(non prima ore: 20:00)

4. Karen Khachanov / Denis Shapovalov vs Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop (non prima ore: 00:00)



ATP Cincinnati Karen Khachanov / Denis Shapovalov Karen Khachanov / Denis Shapovalov 7 6 10 Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop 6 7 6 Vincitore: Khachanov / Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 K. Khachanov / Shapovalov 1-0 K. Khachanov / Shapovalov 1-0 1-1 2-2 df 3-2 4-2 df 4-3 5-3 6-3 7-3 8-4 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 df 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8*-9 9*-9 10-10* 10*-11 11*-11 12-12* 12*-13 df 6-6 → 6-7 K. Khachanov / Shapovalov 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov / Shapovalov 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 R. Bopanna / Middelkoop 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Khachanov / Shapovalov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 df 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Middelkoop 40-30 2-4 → 3-4 K. Khachanov / Shapovalov 15-0 ace 1-4 → 2-4 R. Bopanna / Middelkoop 15-30 1-3 → 1-4 K. Khachanov / Shapovalov 30-40 1-2 → 1-3 R. Bopanna / Middelkoop 0-30 15-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Shapovalov 15-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Middelkoop 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 K. Khachanov / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Middelkoop 0-15 15-15 15-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Khachanov / Shapovalov 40-0 3-5 → 4-5 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Khachanov / Shapovalov 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 3-2 → 3-3 K. Khachanov / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 K. Khachanov / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Middelkoop 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov / Shapovalov 15-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

5. [WC] Mackenzie McDonald vs Nikoloz Basilashvili



ATP Cincinnati Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 0 1 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 M. McDonald 15-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 M. McDonald 0-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 4-0 N. Basilashvili 30-0 30-15 df 30-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A df 2-0 → 3-0 M. McDonald 15-15 ace 30-15 ace 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-0 → 5-0 M. McDonald 15-15 30-15 ace 3-0 → 4-0 N. Basilashvili 0-15 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Grand Stand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Jaume Munar vs Steve Johnson



ATP Cincinnati Jaume Munar [6] Jaume Munar [6] 3 6 6 Steve Johnson Steve Johnson 6 3 4 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Munar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 4-4 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-30 df 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Munar 15-0 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 S. Johnson 15-0 3-3 → 3-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 2-2 → 2-3 J. Munar 15-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [3] Ilya Ivashka vs [14] Thanasi Kokkinakis



ATP Cincinnati Ilya Ivashka [3] Ilya Ivashka [3] 5 6 5 Thanasi Kokkinakis [14] Thanasi Kokkinakis [14] 7 1 7 Vincitore: Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 I. Ivashka 0-15 15-15 30-40 5-6 → 5-7 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 ace 5-5 → 5-6 I. Ivashka 15-0 15-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace ace 4-4 → 4-5 I. Ivashka 15-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-3 → 2-3 I. Ivashka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 40-40 0-3 → 1-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 I. Ivashka 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 I. Ivashka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 I. Ivashka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Ivashka 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Kokkinakis 0-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Ivashka 15-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 15-30 40-30 40-40 df 40-A 3-4 → 4-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs [7] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Porsche Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Chun-Hsin Tseng vs [10] David Goffin



ATP Cincinnati Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 6 3 0 David Goffin [10] David Goffin [10] 3 6 6 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 D. Goffin 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-5 → 0-6 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 D. Goffin 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 df 40-30 0-1 → 0-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 C. Tseng 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Tseng 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 D. Goffin 15-0 ace 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 C. Tseng 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 ace A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 D. Goffin 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [Alt] Henri Laaksonen vs [11] Thiago Monteiro (non prima ore: 18:00)



ATP Cincinnati Henri Laaksonen Henri Laaksonen 4 6 6 Thiago Monteiro [11] Thiago Monteiro [11] 6 3 4 Vincitore: Laaksonen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Laaksonen 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Laaksonen 0-15 0-30 df 15-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 H. Laaksonen 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Laaksonen 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Laaksonen 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-3 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Laaksonen 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 df 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Lorenzo Sonego vs [Alt] Bradley Klahn



ATP Cincinnati Lorenzo Sonego [5] Lorenzo Sonego [5] 6 6 Bradley Klahn Bradley Klahn 2 4 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Klahn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 B. Klahn 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 B. Klahn 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 1-0 → 2-0 B. Klahn 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. [7] Marcos Giron vs [9] Fabio Fognini (non prima ore: 18:00)



ATP Cincinnati Marcos Giron [7] Marcos Giron [7] 7 7 Fabio Fognini [9] Fabio Fognini [9] 6 5 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 2-4 → 3-4 M. Giron 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 2*-2 ace 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-8 8-9* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Giron 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Fognini 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 M. Giron 30-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Giron 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Lorenzo Musetti vs [12] Dusan Lajovic