Masters 1000 Cincinnati: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri al via. Murrray wild card quali

Masters 1000 Cincinnati – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Musetti, Lorenzo vs Altmaier, Daniel

(WC) Kozlov, Stefan vs (12) Lajovic, Dusan

(2/WC) Murray, Andy vs Daniel, Taro

(WC) Nava, Emilio vs (11) Monteiro, Thiago

(3) Ivashka, Ilya vs (WC) Sock, Jack

Paire, Benoit vs (14) Kokkinakis, Thanasi

(4) Martinez, Pedro vs Tseng, Chun-Hsin

Gaston, Hugo vs (10) Goffin, David

(5) Sonego, Lorenzo vs Millman, John

Popyrin, Alexei vs (8) Sousa, Joao

(6) Munar, Jaume vs O’Connell, Christopher

Johnson, Steve vs (13) Mannarino, Adrian

(7) Giron, Marcos vs Kudla, Denis

Kwon, Soonwoo vs (9) Fognini, Fabio

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Steve Johnson vs [13] Adrian Mannarino

2. [WC] Peyton Stearns vs [11] Varvara Gracheva

3. [2/WC] Andy Murray vs Taro Daniel

4. [6] Anhelina Kalinina vs [WC] Lauren Davis

5. [7] Anna Bondar vs [DA SR] Taylor Townsend

Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrea Petkovic vs [12] Katerina Siniakova

2. Benoit Paire vs [14] Thanasi Kokkinakis

3. [1] Irina-Camelia Begu vs Tereza Martincova

4. [3] Ilya Ivashka vs [WC] Jack Sock

Stadium 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Marcos Giron vs Denis Kudla

2. Soonwoo Kwon vs [9] Fabio Fognini (non prima ore: 20:30)

Porsche Court – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Marie Bouzkova vs Aleksandra Krunic

2. [2] Caroline Garcia vs Diane Parry

3. Magdalena Frech vs [13] Kaja Juvan (non prima ore: 19:30)

4. [5] Clara Tauson vs Ajla Tomljanovic (non prima ore: 22:00)

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Donna Vekic vs [14] Camila Osorio

2. Dayana Yastremska vs [10] Petra Martic

3. [WC] Hailey Baptiste vs [16] Magda Linette

4. Danka Kovinic vs [9] Nuria Parrizas Diaz

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Jaume Munar vs Christopher O’Connell

2. [5] Lorenzo Sonego vs John Millman

3. [WC] Emilio Nava vs [11] Thiago Monteiro

4. [WC] Stefan Kozlov vs [12] Dusan Lajovic

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Anastasia Potapova vs Harriet Dart

2. [WC] Tatjana Maria vs [15] Anna Kalinskaya

3. [8] Jasmine Paolini vs Marta Kostyuk

Court 11 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexei Popyrin vs [8] Joao Sousa

2. [4] Pedro Martinez vs Chun-Hsin Tseng

3. Hugo Gaston vs [10] David Goffin

4. [1] Lorenzo Musetti vs Daniel Altmaier