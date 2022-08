Settimana da sogno per Yoshihito Nishioka a Washington. Battuto anche Andrey Rublev. Ora la sfida finale contro Kyrgios (Video)

Yoshihito Nishioka, che sta per festeggiare il suo 27° compleanno, sta vivendo a Washington la settimana più bella della sua carriera da professionista qualificandosi per la finale dell’ATP 500 di Washington, la sua terza nel circuito maggiore ma primo nella categoria (500) del tour.

In una semifinale che non lo vedeva favorito, il giapponese ha battuto il russo Andrey Rublev, numero otto del mondo e prima testa di serie, per 6-3, 6-4, in 1h20, in un match che ha unito un’ottima prova del giapponese a una pessima prestazione di Rublev, che ha commesso 31 errori non forzati. Si tratta solo della terza vittoria in carriera di Nishioka contro un giocatore top 10, in una settimana che ha già incluso i trionfi su Jenson Brooksby, Alex De Minaur, Dan Evans e Karen Khachanov.

In precedenza Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon meno di un mese fa, si è qualificato per la seconda volta in carriera per la finale dell’ATP 500 di Washington. Per il ventisettenne australiano si tratta della prima finale ATP in singolare (escluso Wimbledon) da quando vinse lo stesso torneo tre anni fa.

In una semifinale in cui non ha nemmeno giocato il suo miglior tennis – ha risposto molto al di sotto del suo livello abituale – Kyrgios, 63° ATP (ma rientrato nella top 50) ha sconfitto lo svedese Mikael Ymer (115° e grande sorpresa del torneo) per 7-6(4), 6-3, in 1h34, conquistando l’unico break del match nell’ottavo gioco del secondo set.

STADIUM – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

4. Nick Kyrgios vs Mikael Ymer (non prima ore: 01:00)



ATP Washington Nick Kyrgios Nick Kyrgios 7 6 Mikael Ymer Mikael Ymer 6 3 Vincitore: Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [1] Andrey Rublev vs Yoshihito Nishioka (non prima ore: 03:00)