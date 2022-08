Gulbis perde la testa, lancia la racchetta fuori dal campo. e poi però vince la partita (Video)

Ernests Gulbis: Un tempo talento superbo, il lettone sta ora lottando per riconquistare un posto tra i migliori, ma sta accumulando un episodio folle dopo l’altro nel circuito Challenger.

Questa volta, al torneo di Cordenons, il numero 278 della classifica ATP ha perso la testa e ha lanciato la racchetta fuori dal campo. Per questo gesto ha ricevuto un’ammonizione e ha finito per subire un punto di penalità nel secondo set, quando ha spedito una palla nel campo successivo.

In mezzo a tanta follia, Gulbis è riuscito a superare lo spagnolo Nikola Sanchez Izquierdo per 7-6(5), 6-4 e a raggiungere il secondo turno del torneo italiano, una settimana dopo essere andato in finale a Zug in Svizzera.