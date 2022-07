ATP 250 Umago: Giulio Zeppieri per la prima volta in carriera nei quarti di finale in un torneo del circuito maggiore

Giulio Zeppieri per la prima volta in carriera approda ai quarti di finale in un torneo del circuito maggiore. Il 20enne romano, n.168 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto questo pomeriggio nel secondo turno del torneo ATP 250 di Umago per 64 36 61 il colombiano Daniel Elahi Galan, n.99 del ranking. Prossimo avversario il vincente di Rune-Zapata Miralles.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Zeppieri ha piazzato i break nel quarto gioco (dal 40-15) e nel sesto game dopo aver annullato ben 4 palle game e ottenuto il break alla quinta occasione utile chiudendo poi nel gioco successivo la partita per 6 a 1 senza annullare palle break nel corso della frazione.

ATP Umag Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 3 6 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 4 6 1 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 5-1 → 6-1 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-4 → 2-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Zeppieri 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Elahi Galan 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4 ACES 44 DOUBLE FAULTS 345/74 (61%) FIRST SERVE 67/102 (66%)35/45 (78%) 1ST SERVE POINTS WON 46/67 (69%)17/29 (59%) 2ND SERVE POINTS WON 14/35 (40%)1/2 (50%) BREAK POINTS SAVED 8/11 (73%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1321/67 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/45 (22%)21/35 (60%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/29 (41%)3/11 (27%) BREAK POINTS CONVERTED 1/2 (50%)13 RETURN GAMES PLAYED 1352/74 (70%) SERVICE POINTS WON 60/102 (59%)42/102 (41%) RETURN POINTS WON 22/74 (30%)94/176 (53%) TOTAL POINTS WON 82/176 (47%)