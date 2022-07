Parlano Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti dopo l’approdo in finale a Gstaad e Amburgo (con video delle partite)

Matteo Berrettini : “Poteva finire 6-1 6-2, ma il tennis è questo. Credo di aver giocato una grandissima partita, non credo nemmeno che Thiem abbia giocato male, ho giocato semplicemente meglio di lui. Non è stato così semplice come suggerisce il punteggio, ma ho sentito di aver giocato bene, sicuramente la miglior partita della settimana e questo mi dà molta fiducia della finale.

So che sto facendo grandi cose, anche se quando si gioca nel tour spesso non ci se ne accorge, perché si è presi da tutto quello che succede giorno dopo giorno. Sono molto orgoglioso di me, del mio team, delle persone che mi aiutano tutti i giorni, anche qui ad inizio settimana c’era qualche acciacco, ma sono riuscito ad arrivare in finale e ora non voglio fermarmi“.

Lorenzo Musetti : “Significa molto per me questa finale. È una sorpresa perché la scorsa settimana [a Bastad] non stavo giocando il mio miglior tennis, quindi non mi aspettavo di arrivare in finale qui.

Sul primo match point (dove ha battuto da sotto) non è stato facile perché lui stava giocando molto bene. Stavo giocando sotto pressione. L’ho visto così lontano dalla linea di fondo e non so perché ho fatto il servizio da sotto, ma non ha funzionato. Sul secondo match point avuto nel tiebreak non ho scelto il servizio da sotto. Ho scelto il kick e il serve-and-volley e ha funzionato alla grande. Quindi sono molto contento di questa vittoria”.