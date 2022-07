ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, emozione Temesvari: “Questi campi, Poppy, la Ellesse, la città di Perugia. Che ricordi meravigliosi”. Anna Turati in finale

Ospite d’onore l’ungherese ex nr.7 mondiale che vinse nel 1983 il titolo degli Internazionali d’Italia proprio allo Junior. Doppio a Strakhova-Erjavec. Finale del singolare domenica alle ore 11, con l’azzurra Anna Turati.

Arriva all’atto conclusivo, allo Junior Tennis Perugia, la seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti. Il torneo internazionale femminile con 25mila dollari di montepremi si chiude domenica (finale ore 11) ed a contendere il titolo ci sarà sicuramente la brianzola Anna Turati, che nella prima semifinale ha superato la spagnola Carlota Martinez Cirez col punteggio di 36 62 61.

EMOZIONE TEMESVARI – Un fine settimana difficile da dimenticare per gli appassionati di tennis perugini ed in particolare per lo Junior Tennis Perugia. Perché a distanza di 39 anni dal titolo conquistato sui campi di via XX settembre agli Internazionali d’Italia femminili, ha fatto visita al club perugino Andrea Temesvari. Che si è intrattenuta con allievi della scuola tennis, associati del club e Maestri dello Junior Tennis Perugia. “Rivedere le vecchie foto del 1983 è stato a dir poco emozionante – ha confidato l’ungherese ex nr.7 mondiale e vincitrice del titolo di doppio nel 1986 al Roland Garros in coppia con Martina Navratilova -. Ho riassaporato ricordi indelebili, come quando Poppy Vinti e mio padre, due personaggi a dir poco carismatici, discutevano di tennis e non solo in mia presenza. E poi il contratto con la Ellesse, azienda fantastica che ha segnato gran parte della mia carriera professionistica, la città, questi campi… Tutto meraviglioso, mi ha fatto enormemente piacere tornare, mi è venuta la pelle d’oca ed ammetto di essermi commossa. Grazie”. Il folto pubblico presente le ha tributato un lunghissimo applauso”.

DOPPIO – A causa dell’infortunio occorso alla spagnola Angela Fita Boluda, non è stata disputata la finale del torneo di doppio. Il titolo va alla coppia composta dall’ucraina Valeriya Strakhova e dalla slovena Veronika Erjavec e la piazza d’onore a Boluda ed Angelica Moratelli. Alle premiazioni presenti il vice presidente del comitato regionale umbro della Federtennis Maurizio Mencaroni e Andrea Temesvari.ju