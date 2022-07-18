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ITF Evansville e Vitoria: I Main Draw

18/07/2022 22:08 Nessun commento
Verena Meliss - Foto Marco Lori
Verena Meliss - Foto Marco Lori

ITF EVANSVILLE (Usa 60k cemento outdoor)
[1] Alycia Parks USA vs Katherine Sebov CAN
Maria Mateas USA vs Christina Mchale USA
Catherine Harrison USA vs wc Peyton Stearns USA
[6] Emina Bektas USA vs TBD

[3] Caroline Dolehide USA vs Ashlyn Krueger USA
wc Hina Inoue USA vs Alexa Glatch USA
wc Eryn Cayetano USA vs TBD
[8] Marcela Zacarias MEX vs TBD

[7] Kayla Day USA vs Ellie Douglas USA
Elizabeth Mandlik USA vs TBD
Emiliana Arango COL vs TBD
[4] Carol Zhao CAN vs TBD

[5] Sachia Vickery USA vs TBD
wc Kolie Allen USA vs Allie Kiick USA
Hanna Chang USA vs TBD
Katrina Scott USA vs [2] Robin Anderson USA

ITF VITORIA-GASTEIZ(Esp 60k cemento outdoor)
[1] Lin Zhu CHN vs Adithya Karunaratne HKG
Eva Guerrero alvarez ESP vs Maria Fernanda Herazo gonzalez COL
wc Carolina Gomez ESP vs Sofia Milatova SVK
Celia Cervino ruiz ESP vs [5] Susan Bandecchi SUI

[4] Lizette Cabrera AUS vs Jenny Duerst SUI
Olga Helmi DEN vs Laetitia Pulchartova CZE
Adrienn Nagy HUN vs Diana Marcinkevica LAT
Flavie Brugnone FRA vs [7] Danielle Lao USA

[6] Justina Mikulskyte LTU vs Verena Meliss ITA
En Shuo Liang TPE vs Alina Charaeva RUS
Yeonwoo Ku KOR vs Ioana Loredana Rosca ROU
Maria Bondarenko RUS vs [3] Jessika Ponchet FRA

[8] Lulu Sun SUI vs Ya-Hsuan Lee TPE
wc Lucia Cortez llorca ESP vs wc Claudia Hoste ferrer ESP
Eden Silva GBR vs [2] Cristina Bucsa ESP

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