ITF Evansville e Vitoria: I Main Draw
ITF EVANSVILLE (Usa 60k cemento outdoor)
[1] Alycia Parks vs Katherine Sebov
Maria Mateas vs Christina Mchale
Catherine Harrison vs Peyton Stearns
[6] Emina Bektas vs TBD
[3] Caroline Dolehide vs Ashlyn Krueger
Hina Inoue vs Alexa Glatch
Eryn Cayetano vs TBD
[8] Marcela Zacarias vs TBD
[7] Kayla Day vs Ellie Douglas
Elizabeth Mandlik vs TBD
Emiliana Arango vs TBD
[4] Carol Zhao vs TBD
[5] Sachia Vickery vs TBD
Kolie Allen vs Allie Kiick
Hanna Chang vs TBD
Katrina Scott vs [2] Robin Anderson
ITF VITORIA-GASTEIZ(Esp 60k cemento outdoor)
[1] Lin Zhu vs Adithya Karunaratne
Eva Guerrero alvarez vs Maria Fernanda Herazo gonzalez
Carolina Gomez vs Sofia Milatova
Celia Cervino ruiz vs [5] Susan Bandecchi
[4] Lizette Cabrera vs Jenny Duerst
Olga Helmi vs Laetitia Pulchartova
Adrienn Nagy vs Diana Marcinkevica
Flavie Brugnone vs [7] Danielle Lao
[6] Justina Mikulskyte vs Verena Meliss
En Shuo Liang vs Alina Charaeva
Yeonwoo Ku vs Ioana Loredana Rosca
Maria Bondarenko vs [3] Jessika Ponchet
[8] Lulu Sun vs Ya-Hsuan Lee
Lucia Cortez llorca vs Claudia Hoste ferrer
Eden Silva vs [2] Cristina Bucsa
TAG: Tornei ITF
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