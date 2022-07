Matteo Berrettini al Circolo Antico tiro a Volo: “Sto bene. Pronto per Gstaad”

Gradita sorpresa al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Matteo Berrettini si è presentato per assistere ad alcuni incontri dell’ATV Tennis Open, torneo ITF $60.000+H femminile in corso sui campi in terra rossa del circolo capitolino. “Sto bene – ha dichiarato il campione romano, recentemente guarito dal Covid –. Non vedo l’ora di tornare in campo. Sono pronto per l’ATP 250 di Gstaad”. Dopo aver saltato Wimbledon a causa del Covid, dunque, Berrettini tornerà nel circuito per il torneo in programma sul rosso in Svizzera dal 18 al 24 luglio.