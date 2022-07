Ivanisevic: “Era un’annata orribile, ora non più. US Open? Magari Biden cambia opinione…”

Goran Ivanisevic ha condotto il suo Novak Djokovic alla vittoria dello Slam n.21 a Wimbledon, primo grande successo di un’annata iniziata malissimo con l’esclusione dall’Australia e proseguita con la sconfitta a Parigi contro il rivale di sempre Nadal. Con la soddisfazione per questo risultato, il croato ha parlato alla stampa, non nascondendo la paura di non farcela e tenendo aperta la speranza ad una partecipazione a US Open, al momento impossibile per le norme in vigore negli USA contro i non vaccinati. Ecco alcuni passaggi del pensiero del croato.

“Si, posso affermare che è stato un anno di merda, un anno difficile, soprattutto per lui ma anche per noi. Dopo quello che è successo in Australia, gli ci è voluto un po’ per andare avanti e trovare la sua forma. Poi ha perso contro Rafa, cosa normale a Parigi. Ma per me era uno dei favoriti a Londra. Prima del torneo ha giocato davvero un tennis fantastico. Ma doveva vincere il torneo, quindi non è stato facile. E poi c’è tutta questa follia con i punti… Ma il Grande Slam è un Grande Slam. Ora ha 21 titoli, se lo merita davvero”.

“La finale? Non puoi preparare una partita contro Nick Kyrgios. È un genio del tennis. Non sai cosa farà in ogni momento. Dovevamo solo concentrarci su quello che Novak deve fare, le cose che deve fare, le cose a cui deve stare attento. Quando qualcuno serve come Kyrgios, per me il miglior servitore in assoluto e un tennista incredibile, tutto è molto imprevedibile. Quindi è impossibile fare una tattica. Il punto chiave era concentrarsi su ciò che Novak deve fare e attenersi a quelle piccole cose per essere pronto per affrontare i servizi, anche la seconda di servizio. Ma sapeva anche che in questo scenario, quando Nick avesse iniziato a parlare, sarebbe stato vulnerabile. E questo è successo. È successo nel terzo set quando Nick era in vantaggio di 40-0, e improvvisamente Novak ha strappato il servizio di Nick e ha iniziato a parlare con la sua gente. Quello è Nick. Devi cogliere tutte le possibilità che hai, perché non ne hai troppe contro uno come lui”.

“Che faremo in estate? Ho un film a casa chiamato The Long Hot Summer. Questa sarà una lunga e calda vacanza estiva per me. Mi godrò le ferie, non so fino a quando. Forse Biden cambierà idea. Intanto me ne starò a casa, è una bella estate. Se Novak può andare in America, sarà bellissimo. Se così non fosse, cosa possiamo fare? Penseremo a qualche altro torneo. Vedremo. Nel mondo stanno accadendo un sacco di cose pazze. Ogni giorno qualcosa cambia. Vedremo cosa accadrà. Abbiamo un mese e mezzo di tempo”.