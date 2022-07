Da Todi: Darderi elimina Moroni “Vera lotta contro un grande avversario” (con il programma di domani)

La vittoria di Luciano Darderi chiude la sessione serale nella giornata che ha dato il via alle sfide del tabellone principale degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. L’italo-argentino ha fatto suo il derby contro Gian Marco Moroni, al termine di una battaglia dall’intensità invidiabile il punteggio finale è di 6-4 7-5. I tre match di main draw del Challenger organizzato da MEF Tennis Events sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971 sono stati l’antipasto di ciò che accadrà martedì 5 luglio, quando la rassegna entrerà nel vivo con una pioggia di incontri che vedrà numerosi azzurri impegnati.

Darderi avanza al secondo turno – “Devo fare i complimenti a Moroni, che è tornato in campo dopo un infortunio e ha giocato un’ottima partita: è stata una grande lotta – il commento a caldo di Darderi, attuale numero 232 ATP -. Un anno fa giravo in Tunisia da solo nei tornei ITF e mi è servito perché mi sono fatto da solo, ora però sono contento di poter giocare qui davanti a mio padre, al mio preparatore e ai miei amici”. Al secondo round Luciano Darderi attende il vincente del confronto tra Giovanni Fonio e Dmitry Popko: “A questo livello ci sono sempre grandi giocatori, il mio obiettivo è quello di andare avanti e fare bene ogni settimana. Qui in Umbria mi trovo sempre bene e devo dire che mi piacciono anche come sono fatti i campi, Ricordo di essere stato qui nel 2020 ai Campionati Italiani Assoluti e sono contento di essere tornato”. Nelle altre due sfide di main draw, vittorie per Timofey Skatov e Nicolas Kicker, che hanno rispettivamente superato Filip Horansky (5-7 6-3 6-1) e Jesper De Jong (3-6 7-5 1-0 ritiro). Grande attesa per la giornata di martedì, in programma dodici sfide del tabellone principale, tra i tanti pronti all’esordio anche gli azzurri Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Flavio Cobolli e Federico Gaio.

I risultati di lunedì 4 luglio

Primo turno

Luciano Darderi b. Gian Marco Moroni 6-4 7-5

Timofey Skatov b Filip Horansky (6) 5-7 6-3 6-1

Nicolas Kicker b. Jesper De Jong 3-6 7-5 1-0 rit.

Secondo turno qualificazioni

Billy Harris (1) b. Bernard Tomic (12) 6-1 6-4

Giovanni Fonio (8) b. Pedro Boscardin Diaz (2) 6-3 6-2

Remy Bertola b. Oleg Prihodko (3) 6-2 7-6(2)

Francesco Maestrelli (4) b. Giorgio Ricca (Alt) 6-2 6-2

Joris De Loore (7) b. Samuel Vincent Ruggeri (5) 7-6(5) 7-5

Andrey Chepelev (6) b. Christian Langmo (10) 6-4 6-4

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Francesco Maestrelli vs [3] Alexandre Muller

2. [Q] Giovanni Fonio vs [8] Dmitry Popko

3. Matteo Arnaldi vs [Alt] Jelle Sels

4. [Q] Joris De Loore vs [WC] Francesco Passaro (non prima ore: 17:00)

5. Andrea Collarini vs [2] Flavio Cobolli (non prima ore: 19:00)

6. [WC] Alessio De Bernardis / Francesco Passaro vs [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Mattia Bellucci vs Daniel Masur

2. [4] Nino Serdarusic vs Duje Ajdukovic

3. [1] Pedro Cachin vs Lukas Klein

4. Evan Furness vs [SE] Juan Bautista Torres

5. [1] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric vs Zvonimir Babic / Nino Serdarusic (non prima ore: 18:00)

6. [WC] Matteo Gigante vs Federico Gaio

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Dutra da Silva vs [Q] Billy Harris

2. [7] Thiago Agustin Tirante vs [Q] Andrey Chepelev

3. [Q] Remy Bertola vs [5] Santiago Rodriguez Taverna

4. Timofey Skatov / Thiago Agustin Tirante vs [2] Markos Kalovelonis / Vladyslav Manafov (non prima ore: 16:00)