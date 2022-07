Giochi del Mediterraneo: Azzurri in finale

Francesco Passaro in finale sia nel torneo singolare che in Doppio con Arnaldi.

Pochi minuti dopo trionfa e ottiene una sicura medaglia anche Nuria Brancaccio, nel singolare femminile dei Giochi del Mediterraneo

L’Italia in corsa sia nel singolare con 2 medaglie certe con Passaro e Brancaccio che nel doppio, dove ha già incamerato un’altra medaglia nel proprio carniere.

E’ finale per Nuria Brancaccio!

La ventiduenne campana supera in rimonta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 5-7 6-4 6-3.

In finale incrocerà l’iberica Maristany Zuleta.

Francesco Passaro approda in finale per l’oro battendo per 6-4 6-2 il marocchino Elliot Jean Benchetrit. Sfiderà lo spagnolo Carlos Lopez Montagud.

Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, infatti, vincono d’autorità la semifinale del doppio contro i turchi Ilhan Sarp Agabigun e Berk Ilkel. 6-2 6-1 il punteggio finale, serve molto meno di un’ora per chiudere un match mai in discussione. In finale giocheranno con gli spagnoli Carlos Lopez Montagud e Alvaro Lopez San Martin.

Per Matteo Arnaldi una piccola consolazione, dopo le tremende critiche subite dopo la sconfitta al secondo turno dei Giochi.

Per l’allenatore di Passaro, Roberto Tarpani, non poteva esserci gioia più grande alla sua prima esperienza da capitano non giocatore della Nazionale, per i giochi del Mediterraneo.

Domenico DI CONZA