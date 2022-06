Berrettini si allena con Nadal sul Centre court di Wimbledon (video)

Quest’anno è caduto un altro mito di Wimbledon. Fino alla scorsa edizione, il centrale non è era disponibile per gli allenamenti, tanto meno prima dell’inizio del torneo. Il campione in carica scendeva in campo inaugurando l’erba vergine del campo più nobile della disciplina. Da quest’anno poche sessioni di allenamento sono state concesse, e una è stata immortalata dalle telecamere dei Championships, con Matteo Berrettini e Rafael Nadal insieme a prendere confidenza con l’erba del Centrale. Ecco il breve video che mostra l’evento.