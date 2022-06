ATP 250 Eastbourne: Sinner sconfitto in tre set da Paul

La stagione su erba di Jannik Sinner inizia con una sconfitta all’ATP 250 di Eastbourne. L’azzurro, sotto gli occhi del nuovo coach Darren Cahill, è stato battuto dall’americano Tommy Paul col punteggio di 63 36 63. È stata una partita molto equilibrata, decisa da pochi punti nei soli tre break che hanno spaccato l’equilibrio nei set. Sinner non ha disputato una brutta prestazione per essere la sua prima dell’anno sui prati, soprattutto nella fase centrale dell’incontro quando ha servito molto bene ed ha sbagliato pochissimo. Pesano enormemente le chance non sfruttate all’avvio del terzo set e soprattutto il calo di rendimento con la prima di servizio nei due game che gli sono costati i break decisivi (in quello nel terzo set, due doppi falli). Si è visto il tentativo di un tennis discretamente offensivo, con qualche variazione, ma ancora Sinner paga terribilmente quando la prima palla di servizio si inceppa. La prima vittoria ATP su erba è ancora rimandata. Arriverà a Wimbledon?

La cronaca

Il match inizia con Paul alla battuta. Entrambi vincono senza problemi il primo game di servizio. Il set avanza spedito sui turni di servizio, in risposta si vincono pochi punti. Sembra rapido e scattante Sinner, pronto a colpire con anticipo all’uscita del servizio, e molto aggressivo dentro al campo. Un diritto inside out in corridoio è il primo punto al servizio perso da Jannik sul 3-2. Con un Ace si porta 3 pari (in meno di 20 min di partita). Sul 4-3 Paul, Sinner mette poche prime di servizio e sbaglia col diritto. Concede la prima palla break del match ai vantaggi. Ancora una seconda palla, Paul entra forte col rovescio cross in risposta, Sinner non la rimette in campo. Un break che manda avanti 5-3 l’americano, col servizio per chiudere il set. Non fortunato l’azzurro: si rigioca un punto per una correzione del giudice di sedia, che probabilmente andava assegnato a Jannik, e quindi un nastro ingiocabile dell’americano. Arriva lo stesso a palla break Sinner, ma Paul se la gioca bene con un bel diritto d’attacco. Chiude 6-3 al primo set point.

Nel secondo set Jannik risponde con grande qualità sul 2-1. Si procura due palle break e trasforma la seconda grazie ad un nastro stavolta a lui fortunato, un diritto in recupero diventa imprendibile. 3-1 avanti e servizio l’azzurro. Con solido gioco di battuta consolida il vantaggio portandosi 4-1. Il set avanza senza scosse sino al 6-3 per Sinner, buon livello per l’azzurro nel parziale soprattutto grazie alla crescita del rendimento con la prima di servizio.

Sulla scia dell’ottimo secondo set, Sinner scatta forte dai blocchi in risposta nel terzo. Spedisce le sue risposte nei piedi dello statunitense e vola 15-40, con due palle per l’allungo immediato. Cerca di essere aggressivo ma spreca entrambe le chance. Vincendo un lungo scambio da fondo campo Jannik si procura la terza palla break del game, ma un diritto aggressivo gli esce di poco lungo. Paul vince un game maratona (18 punti), 1-0 per lui. Il set avanza sui turni di servizio, più laboriosi i game dell’americano. Sul punto del 4-3 Paul, Sinner scivola sull’erba a gambe aperte, ma sembra tutto a posto per l’azzurro. Segue un turno complicato per Jannik: inizia con un doppio fallo e sul 30 pari perde l’appoggio con un piede e scaraventa largo un diritto che lo manda a palla break. Se la gioca bene con una seconda di servizio molto aggressiva e un diritto centrale ma violentissimo. Con una risposta perfetta Tommy si procura una seconda palla break. Lungo scambio, trova uno splendido rovescio lungo linea Jannik e si salva ancora. Tenta quindi una palla corta, ma non passa la rete, le PB diventano tre. Con un doppio fallo Sinner cede un turno di battuta doloroso, Paul va a servire per il match sul 5-3 e chiude in sicurezza per 6 giochi a 3. Ancora rimandata la prima W sui prati di Jannik.

Tommy Paul vs [2] Jannik Sinner