Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 20 Giugno 2022

Court 1 – Ore: 12:00am

A. Hoang vs A. Harris

F. Gaio vs Y. Sugita

H. Moriya vs B. Gojo

Y. Hanfmann vs J. Sels

Court 2 – Ore: 12:00am

F. Horansky vs S. Caruso

E. Couacaud vs E. Gomez

V. Sachko vs D. Stricker

N. Milojevic vs E. Ymer

Court 3 – Ore: 12:00am

T. Wu vs R. Olivo

J. Jung vs F. Misolic

M. Valkusz vs N. Kuhn

P. Sousa vs S. Ofner

Court 4 – Ore: 12:00am

T. Tirante vs F. Ferreira Silva

M. Zekic vs S. Rodriguez Taverna

M. Vilella Martinez vs A. Celikbilek

R. Ramanathan vs V. Kopriva

Court 5 – Ore: 12:00am

J. Kovalik vs J. Rodionov

B. Klahn vs A. Vavassori

R. Albot vs R. Marcora

A. Arnaboldi vs R. Bonadio

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Moraing vs Z. Piros

T. Kwiatkowski vs F. Mena

M. Mmoh vs G. Melzer

G. Blancaneaux vs R. Hijikata

Court 8 – Ore: 12:00am

G. Olivieri vs M. Pucinelli De Almeida

J. Varillas vs M. Marterer

N. Kicker vs F. Cobolli

M. Copil vs C. Lestienne

Court 9 – Ore: 12:00am

L. Giustino vs M. Kukushkin

A. Pellegrino vs N. Serdarusic

N. Borges vs M. Arnaldi

C. Ugo Carabelli vs A. Muller

Court 10 – Ore: 12:00am

G. Barrere vs P. Kohlschreiber

A. Martin vs L. Lacko

S. Kozlov vs E. Furness

M. Basic vs A. Seppi

Court 11 – Ore: 12:00am

J. Kubler vs C. Ilkel

A. Fery vs T. Fabbiano

A. Matusevich vs C. Harrison

J. Sock vs A. Collarini

Court 12 – Ore: 12:00am

P. Cachin vs A. Escoffier

M. Huesler vs K. Zuk

J. Barranco Cosano vs F. Diaz Acosta

G. Brouwer vs M. Purcell

Court 13 – Ore: 12:00am

L. Pow vs M. Krueger

G. Simon vs D. Ajdukovic

A. Ritschard vs S. Parker

L. Klein vs B. Harris

Court 14 – Ore: 12:00am

D. Kuzmanov vs C. Broom

J. Forejtek vs D. Novak

V. Pospisil vs D. Svrcina

G. Lama vs A. McHugh

Court 15 – Ore: 12:00am

B. Zapata Miralles vs Y. Bhambri

J. Menezes vs S. Travaglia

Z. Kolar vs D. Sela

Z. Zhang vs E. Escobedo

Court 16 – Ore: 12:00am

T. Seyboth Wild vs L. Rosol

I. Marchenko vs J. De Jong

C-M. Stebe vs F. Agamenone

F. Gill vs G. Elias

Court 18 – Ore: 12:00am

T. Barrios Vera vs C. Eubanks

N. Moreno De Alboran vs M. Guinard

A. Giannessi vs H. Grenier

G. Zeppieri vs D. Masur