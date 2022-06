Wimbledon: La situazione aggiornata Main Draw e Qualificazioni

Ad un giorno dall’inizio delle qualificazioni vediamo la situazione aggiornata del torneo di Wimbledon che quest’anno non vedrà la partecipazione di russi e bielorussi per decisione del governo britannico dopo l’attacco della Russia all’Ucraina evento iniziato lo scorso 22 febbraio.

Il torneo non assegnerà punti ATP-WTA per decisioni delle due organizzazioni.

(Clicca per vedere l'entry list) Wimbledon M (MD) Inizio torneo: 04/07/2022 | Ultimo agg.: 19/06/2022 00:39 Main Draw (cut off: 101 - Data entry list: 03/06/22 - Special Exempts: 0/0) 1. N. Djokovic

D. Medvedev 3. A. Zverev

S. Tsitsipas 5. R. Nadal

D. Thiem*pr 6. C. Alcaraz

A. Rublev 8. C. Ruud

F. Auger-Aliassime 10. M. Berrettini

C. Norrie 12. J. Sinner

H. Hurkacz 14. T. Fritz

D. Shapovalov 16. D. Schwartzman

P. Carreno Busta 18. R. Opelka

R. Bautista Agut 20. G. Dimitrov

A. de Minaur 22. G. Monfils

M. Cilic 24. K. Khachanov

N. Basilashvili 26. J. Isner

F. Tiafoe 27. B. Coric*pr

A. Davidovich Fokina 29. B. van de Zandschulp

S. Korda 31. M. Kecmanovic

D. Evans 33. T. Paul

J. Brooksby 35. L. Sonego

C. Garin 37. L. Harris

S. Baez 39. A. Karatsev

H. Rune 41. A. Bublik

A. Ramos-Vinolas 43. P. Martinez

F. Cerundolo 45. U. Humbert

R. Federer 47. A. Molcan

D. Goffin 49. M. Giron

I. Ivashka 51. L. Djere

F. Fognini 53. B. Bonzi

D. Altmaier 55. M. Fucsovics

F. Krajinovic 57. L. Musetti

M. McDonald 59. F. Coria

O. Otte 61. E. Ruusuvuori

F. Delbonis 63. M. Cressy

T. Griekspoor 65. A. Rinderknech

D. Lajovic 67. B. Paire

H. Gaston 69. A. Murray

J. Duckworth 71. S. Kwon

J. Vesely 73. A. Mannarino

B. Nakashima 75. R. Gasquet

A. Bedene*pr 76. N. Kyrgios

J. Lehecka 78. A. Tabilo

J. Sousa 80. D. Kudla

K. Majchrzak 82. J. Thompson

P. Andujar 84. K. Nishikori

T. Kokkinakis 86. Q. Halys

H. Dellien 88. C. Taberner

D. Koepfer 90. T. Martin Etcheverry

J. Munar 92. S. Johnson

J. Millman 94. Y. Nishioka

H. Laaksonen 96. M. Ymer

P. Gojowczyk 98. F. Bagnis

J. Struff 100. T. Monteiro

R. Berankis 0. (WC) T. van Rijthoven

(WC) L. Broady 0. (WC) J. Clarke

(WC) R. Peniston 0. (WC) P. Jubb

(WC) A. Gray 0. (WC) S. Wawrinka Alternates 1. A. Balazs (101)*pr

R. Carballes (102) 3. A. Popyrin (103)

T. Daniel (105) 5. J. Draper (106)

S. Querrey (107) 7. D. Elahi Gala (108)

F. Verdasco (109) 9. C. Tseng (110)

F. Lopez (111) 11. R. Albot (112)

J. Sock (113) 13. Y. Hanfmann (114)

N. Gombos (115) 15. S. Kozlov (116)

M. Moraing (117) 17. P. Cuevas (118)

M. Huesler (120) 19. S. Travaglia (121)

J. Pablo Vari (122) 21. A. Vukic (123)

C. O'Connell (124) 23. G. Pella (125)

N. Borges (126) 25. J. Rodionov (127)

Y. Bhambri (127)*pr 27. J. Wolf (128)

E. Ymer (129) 29. A. Martin (130)

A. Martin (130) 30. V. Pospisil (131)

(Clicca per vedere l'entry list) Wimbledon M (Q) Inizio torneo: 27/06/2022 | Ultimo agg.: 19/06/2022 00:39 Main Draw (cut off: 241 - Data entry list: 03/06/22 - Special Exempts: 0/0) 104. S. Querrey

D. Elahi Galan 108. C. Tseng

J. Sock 110. Y. Hanfmann

S. Kozlov 114. T. Daniel

M. Moraing 117. R. Albot

M. Huesler 120. S. Travaglia

J. Pablo Varillas 122. A. Vukic

J. Rodionov 125. J. Wolf

E. Ymer 127. A. Martin

Y. Bhambri*pr 128. V. Pospisil

B. Zapata Miralles 132. E. Escobedo

Z. Kolar 134. N. Borges

A. Seppi 137. T. Barrios Vera

P. Sousa*pr 139. L. Broady

T. Machac 142. Y. Sugita*pr

M. Krueger 144. E. Gerasimov

M. Guinard 145. B. Klahn*pr

P. Kohlschreiber 148. P. Cuevas

D. Novak 150. H. Grenier

E. Gomez 152. P. Cachin

F. Cobolli 154. C. Ugo Carabelli

F. Agamenone 156. C. Eubanks

G. Simon 158. G. Elias

J. Kubler 160. N. Milojevic

J. Clarke 163. M. Kukushkin

D. Dzumhur 166. F. Mena

V. Kopriva 168. C. Lestienne

M. Purcell 170. J. De Jong

A. Giannessi 173. R. Olivo

R. Ramanathan 175. M. Mmoh

D. Popko 178. M. Trungelliti

A. Celikbilek 180. F. Gaio

T. Fabbiano 182. N. Serdarusic

E. Couacaud 184. Z. Piros

B. Fratangelo 187. T. Skatov

T. Agustin Tirante 190. G. Blancaneaux

F. Horansky 192. T. Sandgren

R. Peniston 197. D. Kuzmanov

D. Stricker 199. Z. Bergs

S. Rodriguez Taverna 201. A. Ritschard

D. Svrcina 203. N. Kicker

S. Caruso 205. T. van Rijthoven

L. Giustino 207. M. Marterer

F. Misolic 209. G. Barrere

C. Stebe 211. J. Kovalik

E. Furness 213. C. Ilkel

A. Escoffier 215. G. Zeppieri

R. Marcora*pr 217. A. Muller

S. Ofner 219. M. Basic

A. Arnaboldi 221. A. Pellegrino

B. Gojo 224. M. Pucinelli De Almeida

D. Sela*pr 225. M. Vilella Martinez

J. Forejtek 228. L. Lacko

D. Ajdukovic 230. G. Brouwer

J. Menezes*pr 231. P. Jubb

E. Nava 233. R. Hijikata

A. Shevchenko 235. A. Hoang

D. Masur 238. M. Arnaldi

V. Sachko 240. T. Kwiatkowski*pr

A. Harris*pr 241. F. Diaz Acosta

(WC) B. Harris 0. (WC) A. McHugh

(WC) C. Broom 0. (WC) F. Gill

(WC) A. Matusevich 0. (WC) S. Parker

(WC) A. Fery 0. (WC) L. Pow

(WC) L. Pow

Alternates 1. I. Marchenko (242)

A. Collarini (243) 3. R. Bonadio (244)

L. Klein (245)*pr 5. A. Vavassori (245)

G. Lama (246) 7. T. Wu (247)

G. Alberto Ol (248) 9. N. Kuhn (249)

N. Moreno De (250) 11. M. Copil (251)

G. Melzer (252) 13. H. Moriya (253)

L. Rosol (254) 15. J. Jung (255)

Z. Zhang (256) 17. C. Harrison (257)

T. Seyboth Wi (258) 19. J. Sels (259)

J. Barranco C (260) 21. F. Ferreira S (262)

M. Valkusz (265) 23. M. Zekic (267)

K. Zuk (268) 25. N. Alvarez Va (271)

N. Fatic (273) 27. P. Gunneswara (275)

J. Choinski (279)*pr 29. H. Casanova (289)

T. Ito (290)*pr 31. B. Rola (291)

Y. Uchiyama (293) 33. G. Soeda (294)

F. Cristian J (300) 35. O. Luz (306)

O. Krutykh (307) 37. L. Tu (308)

D. Istomin (310) 39. R. Bemelmans (311)

D. Nicolae Ma (315) 41. A. Bellier (318)

U. Blanch (320) 43. L. Klein (326)

C. Hemery (338) 45. S. Mansouri (339)

M. Bachinger (342) 47. R. Statham (343)*pr

A. Gautier (345) 49. A. Kovacevic (347)

Y. Oliel (350) 51. J. Ocleppo (350)*pr

M. Rosenkranz (351) 53. A. Menendez-M (356)

J. Aragone (366) 55. G. Klier Juni (370)

O. Virtanen (375) 57. G. Nanda (387)

T. Droguet (388) 59. Y. Chung (391)

M. Cuevas (392) 61. A. McHugh (319)

B. Harris (334)

(Clicca per vedere l'entry list) Wimbledon F (MD) Inizio torneo: 04/07/2022 | Ultimo agg.: 19/06/2022 00:40 Main Draw (cut off: 113 - Data entry list: 03/06/22 - Special Exempts: /) 1. I. Swiatek

B. Krejcikova 3. P. Badosa

S. Kenin*pr 4. M. Sakkari

A. Kontaveit 6. O. Jabeur

K. Pliskova 9. D. Collins

G. Muguruza 11. J. Pegula

E. Raducanu 13. J. Ostapenko

B. Bencic 16. E. Rybakina

C. Gauff 19. S. Halep

A. Kerber 23. M. Keys

J. Teichmann 25. T. Zidansek

S. Cirstea 28. A. Anisimova

C. Giorgi 33. E. Mertens

P. Kvitova 36. A. Kalinina

Y. Putintseva 38. N. Osaka

S. Sorribes Tormo 40. A. Cornet

S. Zhang 42. A. Riske

C. Tauson 44. A. Tomljanovic

K. Kanepi 47. K. Siniakova

N. Parrizas Diaz 49. B. Haddad Maia

M. Sherif 51. S. Rogers

E. Ruse 53. S. Stephens

C. Osorio 55. T. Martincova

M. Linette 57. J. Paolini

M. Brengle 59. M. Kostyuk

V. Golubic 61. A. Van Uytvanck

I. Begu 63. A. Petkovic

A. Li 65. M. Zanevska

A. Konjuh 67. A. Bondar

M. Bouzkova 70. P. Martic

B. Andreescu 73. C. Garcia

Q. Zheng 75. X. Wang

A. Rus 77. R. Peterson

K. Muchova 80. D. Yastremska

K. Juvan 83. L. Bronzetti

G. Minnen 85. M. Trevisan

M. Frech 87. K. Kucova

P. Udvardy 89. A. Karolina Schmiedlova

L. Davis 91. A. Bogdan

C. Liu 93. D. Kovinic

O. Dodin 95. C. Burel

D. Parry 97. M. Doi

K. Flipkens*pr 98. D. Galfi

L. Zhu 100. Q. Wang

D. Vekic 102. C. Paquet

J. Niemeier 105. H. Watson

T. Korpatsch 107. T. Maria

X. Wang 109. E. Gorgodze

K. Mladenovic 111. H. Dart

H. Tan 113. E. Cocciaretto*pr

V. Tomova 114. I. Bara

R. Marino 117. A. Krunic

E. Bouchard*pr 118. M. Buzarnescu

M. Buzarnescu 0. (WC) D. Saville

(WC) K. Boulter 0. (WC) Y. Miyazaki

(WC) J. Burrage 0. (WC) K. Swan

(WC) S. Kartal 0. (WC) S. Williams

(WC) S. Williams

Alternates 1. Y. In-Albon (119)

L. Tsurenko (121) 3. B. Pera (122)

L. Pigossi (123) 5. R. Masarova (124)

H. Baptiste (125) 7. M. Inglis (126)

C. Bucsa (127) 9. R. Luca Jani (128)

C. Vandeweghe (129) 11. O. Danilovic (130)*pr

K. Kawa (132) 13. D. Snigur (133)

M. Hontama (134) 15. K. Volynets (136)

L. Pattinama (137) 17. F. Ferro (139)

Y. Yuan (141) 19. T. Andrianjaf (142)

N. Podoroska (143) 21. A. Sharma (144)

K. Zavatska (145)*pr 23. D. Saville (130)

D. Saville (130) 24. K. Boulter (140)