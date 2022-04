ATP 500 Barcellona e ATP 250 Belgrado: Il programma completo di Mercoledì 20 Aprile 2022. Fognini punta ai quarti di finale, in quota l’azzurro nettamente avanti contro Bedene nel match in programma giovedì

Dopo il sofferto successo nel derby italiano del primo turno contro Marco Cecchinato, Fabio Fognini torna in campo per gli ottavi di finale dell’Atp di Belgrado contro lo sloveno Aljaz Bedene. L’azzurro, nettamente avanti nei precedenti con 8 vittorie contro una sola sconfitta, è il favorito per gli esperti che vedono il tennista ligure vincente in quota a 1,36 contro il 3 dell’avversario.

Per quanto riguarda il risultato esatto, riporta Agipronews, prevale il 2-0 in favore di Fognini a 1,90 davanti al 2-1 italiano offerto a 3,50. Si gioca invece a 5,25 la vittoria senza perdere set per Bedene, quota che sale invece a 6,25 in caso di successo sloveno al terzo set.

Il programma di Domani- Belgrado

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Millman vs [7] Miomir Kecmanovic

2. [3] Karen Khachanov vs [Q] Roman Safiullin

3. [1] Novak Djokovic vs Laslo Djere (non prima ore: 14:30)

4. [Q] Thiago Monteiro vs David Goffin OR [8] Filip Krajinovic

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jonathan Erlich / Aslan Karatsev vs [3] Matthew Ebden / Max Purcell

2. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Hans Hach Verdugo / Philipp Oswald

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Andrey Golubev / Fabrice Martin vs Andre Goransson / Ben McLachlan

2. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini

Belgrado

TOMORROW, 11:00 R16 Millman – Kecmanovic (7) 1-1 3.94 1.20

TOMORROW, 12:30 R16 Khachanov (3) – Safiullin 0-0 1.40 2.91

TOMORROW, 14:30 R16 Djokovic (1) – Djere 0-0 1.10 6.91

TOMORROW, 16:00 R16 Monteiro – Krajinovic (8) 0-0 2.31 1.53

21.04., 11:00 R16 Otte – Karatsev (4) 0-2 2.58 1.43

21.04., 11:00 R16 Lehecka – Rublev (2) 0-0 4.61 1.18

21.04., 11:00 R16 Fognini (6) – Bedene 9-1 1.36 3.13

Il programma di domani – Barcellona

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Pablo Carreno Busta vs [Q] Bernabe Zapata Miralles

2. [Q] Carlos Taberner vs [3/WC] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 12:30)

3. Soonwoo Kwon vs [5] Carlos Alcaraz (non prima ore: 16:00)

4. [1] Stefanos Tsitsipas vs Ilya Ivashka

Pista Jan Kodes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Frances Tiafoe vs [Q] Hugo Dellien

2. Lloyd Harris vs [17] Albert Ramos-Vinolas

3. [9] Nikoloz Basilashvili vs [WC] Jaume Munar (non prima ore: 14:00)

4. Federico Coria vs [14] Grigor Dimitrov

5. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Feliciano Lopez / Marc Lopez

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marton Fucsovics vs [15] Federico Delbonis

2. [16] Alexander Bublik vs Emil Ruusuvuori

3. [10] Alex de Minaur vs Ugo Humbert

4. Daniel Evans / Jamie Murray vs [4] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (non prima ore: 15:00)

5. Maximo Gonzalez / Lloyd Harris vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni

Barcellona

TOMORROW, 11:00 2R Tiafoe (13) – Dellien 0-0 1.71 2.12

TOMORROW, 11:00 2R Fucsovics – Delbonis (15) 0-1 1.67 2.18

TOMORROW, 11:00 2R Carreno-Busta (8) – Zapata Miralles 1-0 1.27 3.74

TOMORROW, 12:30 2R Bublik (16) – Ruusuvuori 0-1 2.54 1.52

TOMORROW, 12:30 2R Harris – Ramos-Vinolas (17) 0-0 2.60 1.49

TOMORROW, 12:30 2R Taberner – Auger Aliassime (3) 0-0 3.05 1.38

TOMORROW, 14:00 2R De Minaur (10) – Humbert 1-1 1.42 2.82

TOMORROW, 14:00 2R Basilashvili (9) – Munar 0-0 4.28 1.22

TOMORROW, 15:30 2R Coria – Dimitrov (14) 0-0 2.70 1.46

TOMORROW, 16:00 2R Kwon – Alcaraz (5) 0-0 9.49 1.06

TOMORROW, 17:30 2R Tsitsipas (1) – Ivashka 1-0 1.10 5.62