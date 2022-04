Scandalo nel torneo ITF Junior di Accra: schiaffi in faccia al rivale dopo aver perso il match (Video)

Il tennis continua ad essere coinvolto in comportamenti antisportivi, questa volta nel tour ITF junior al torneo di Accra. Il francese Michael Kouame – il numero uno francese – ha perso in Ghana contro il locale Raphael Nii Ankrah e la sua reazione post-partita ha fatto il giro del mondo in poche ore.

Il francese, arrabbiato per la sconfitta, ha deciso di dare uno schiaffo al suo avversario e successivamente ha causato una rissa in campo.

Altre immagini imbarazzanti che infangano il mondo del tennis.

Raphael Nii Ankrah🇬🇭 received a slap from Michael Kouame🇫🇷 after the latter lost a tennis match in the ongoing TGF ITF juniors world tour at the Accra Sports Stadium.

