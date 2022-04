WTA 1000 Miami: Sunshine Double per Iga Swiatek. Suo anche Miami

È la numero uno del mondo e ogni giorno lo conferma. Iga Swiatek ha vinto il WTA 1000 Miami per la sua 17a vittoria consecutiva e ha raggiunto l’ambito Sunshine Double – Indian Wells e Miami di fila.

La tennista polacca ha sconfitto Naomi Osaka per 6-4, 6-0 in appena 1h20 minuti di gioco.

La Swiatek ha confermato, ancora una volta, il suo incredibile momento di forma ed è stata in grado di neutralizzare il gioco della Osaka, che era in gran spolvero questa settimana.

Questa finale ha confermato il dominio di Swiatek in questo torneo: la 20enne non ha concesso un solo set alle avversarie in tutta la manifestazione.

Questo è stato il terzo titolo consecutivo per Swiatek nel 2022: WTA 1000 Doha, WTA 1000 Indian Wells e WTA 1000 Miami. La sua ultima sconfitta è arrivata a febbraio, negli ottavi di finale del WTA di Dubai, contro Jelena Ostapenko.