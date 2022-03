Berrettini si è sottoposto a un piccolo intervento alla mano destra

Matteo Berrettini ha postato su Instagram una foto in cui racconta di aver subito un piccolo intervento alla mano destra, per risolvere i problemi avuti di recente ed acuiti a Miami. Ecco il messaggio del nostro miglior giocatore.

“Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero. Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto🙏🏼”

Vedremo se il romano riuscirà a riprendere la racchetta in tempo per il Masters 1000 di Monte Carlo, ormai molto vicino, oppure dovrà rinunciare al primo 1000 su terra in Europa.

In bocca al lupo Matteo!

Marco Mazzoni