WTA 1000 Miami: Lucia Bronzetti è agli ottavi di finale senza giocare. Si ritira Anna Kalinskaya

Lucia Bronzetti conquista gli ottavi di finale nel torneo WTA 1000 di Miami senza giocare un 15 nel suo match di terzo turno.

La sua avversaria Anna Kalinskaya, ha annunciato il ritiro un’ora circa prima dell’inizio dell’incontro, previsto come terzo sul Court 1. Il motivo del ritiro della russa è un infortunio al braccio destro.

Lucia dunque raggiunge gli ottavi di finale alla prima apparizione in un torneo WTA 1000.

Agli ottavi di finale sfiderà l’australiana Daria Saville (Gavrilova) classe 1994 e come best ranking n.20 del mondo (attualmente al n.249 WTA).