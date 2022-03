Taylor Fritz dopo il successo ad Indian Wells: “È assurdo che io sia andato in campo con il dolore che ho sentito nel riscaldamento. Un sogno vincere qui” (con il video della partita)

Taylor Fritz domenica ha realizzato il suo sogno di vincere il titolo di Indian Wells nel più grande torneo del suo stato natale, la California, in quello che è anche il suo primo Masters 1000 in carriera, ma la giornata non è iniziata bene per il 24enne americano, che ha pensato di non scendere in campo nemmeno per la finale a causa di una distorsione alla caviglia destra che si è procurato durante la semifinale contro Andrey Rublev.

“È assurdo che io sia andato in campo con il dolore che ho sentito nel riscaldamento. Non avevo mai avuto un dolore del genere in vita mia e ho pensato di smettere perché non volevo che la gente mi vedesse con così tanto dolore. Ma incredibilmente non ho sentito alcun dolore particolare durante la partita.

Tutte queste interviste saranno molto difficili per me perché piango molto facilmente quando sono felice”, ha confessato l’americano, che poi ha pianto anche durante la premiazione, dove ha lasciato anche elogi per Rafael Nadal.

Fritz ha anche ricordato le volte che ha seguito questo torneo come fan quando era molto giovane. “Era uno dei miei sogni d’infanzia. Vincere qui è molto speciale. Mi sembra ancora del tutto surreale essere riuscito a vincere questo torneo”.