WTA 1000 Indian Wells: Successo finale di Iga Swiatek

Iga Swiatek, giovane polacca di 20 anni, continua il suo fantastico inizio di stagione e ha vinto questa sera il prestigioso e storico torneo di Indian Wells in California per la prima volta in carriera. È il terzo titolo WTA 1000 della polacca, tutti conquistati negli ultimi 10 mesi, dopo Roma nel maggio 2021 e Doha appena due settimane fa.

Nella finale di Indian Wells, Swiatek, numero quattro del mondo, ha sconfitto la greca Maria Sakkari, sesta nella classifica mondiale, per 6-4, 6-1 in una partita risolta in 1h21 e che ha dominato quasi completamente dopo un inizio leggermente più traballante. Sakkari ha vinto solo due giochi al servizio e ha confermato le sue difficoltà nelle partite importanti. La greca salirà alla terza posizione del ranking mondiale dalla prossima settimana, ma ha un solo (!) titolo in carriera, un WTA 250 a Rabat.

La Swiatek salirà, invece, al secondo posto nella classifica WTA, best ranking per lei e sembra essere sulla strada giusta per la vetta del mondo…. Sarà solo una questione di tempo? Vedremo.