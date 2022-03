Carlos Alcaraz gioca un gran match, batte il campione in carica Norrie e affronterà Nadal in semifinale ad Indian Wells (Video)

Alcaraz prima volta in semifinale in un Masters 1000

Carlos Alcaraz ha solo 18 anni, ma sta diventando difficile trovare aggettivi per alcuni dei suoi ultimi incontri. Questo giovedì sera a Indian Wells, lo spagnolo si è qualificato per le semifinali di un ATP Masters 1000 per la prima volta in carriera, a spese del campione in carica Cameron Norrie, in un match che è stato forse quello con la più alta qualità in tutta la settimana del torneo californiano.

Con 37 vincenti messi a segno in due set, Alcaraz, già 19° nel ranking ATP, ha battuto il giocatore britannico, numero 12 del mondo, per 6-4 6-3, in 1h44, uscendo da un break di svantaggio in entrambi i parziali. Norrie ha giocato ad un grande livello (molti più vincenti che errori) e anche così non ha mai avuto tante possibilità contro la qualità di gioco del giocatore di Murcia.

In semifinale, Alcaraz affronterà nientemeno che Rafael Nadal e cercherà di diventare il primo tennista a batterlo nel 2022. Sarà il secondo incontro tra loro due, dopo la facile vittoria di Rafa su Carlitos nel secondo turno a Madrid nel 2021. In quell’incontro, giocato al 18° compleanno di Alcaraz, il più giovane dei due spagnoli non era nemmeno in top 100. Ora, 10 mesi dopo, è già top 20!