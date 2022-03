Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 17 Marzo 2022

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Maria Sakkari vs [17] Elena Rybakina

2. [5] Paula Badosa vs [21] Veronika Kudermetova

3. [4] Rafael Nadal vs [WC] Nick Kyrgios (non prima ore: 23:00)

4. [19] Carlos Alcaraz vs [12] Cameron Norrie (non prima ore: 02:00)

5. [7] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

STADIUM 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [PR] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Aslan Karatsev / Andrey Rublev

2. [5] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos vs [7] Asia Muhammad / Ena Shibahara (non prima ore: 01:00)

3. Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs Alizé Cornet / Leylah Fernandez (non prima ore: 03:00)