Challenger Phoenix: Il Tabellone di Qualificazione. Thomas Fabbiano entra come alternates

Challenger Phoenix – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Moraing, Mats vs (Alt) Jung, Jason

(WC) Svajda, Zachary vs (9) Krueger, Mitchell

(2/Alt) Simon, Gilles vs (WC) Cassone, Murphy

(WC) Shang, Juncheng vs (7) Machac, Tomas

(3) Gerasimov, Egor vs (Alt) King, Evan

(Alt) Kovacevic, Aleksandar vs (10/Alt) Clarke, Jay

(4) Grenier, Hugo vs (Alt) Nava, Emilio

(Alt) Blanch, Ulises vs (12/Alt) Bolt, Alex

(5) Sandgren, Tennys vs (Alt) Escobar, Gonzalo

(WC) Ponwith, Nathan vs (8) Purcell, Max

(6) Kukushkin, Mikhail vs (Alt) Soeda, Go

(Alt) Smith, John-Patrick vs (11/Alt) Fabbiano, Thomas

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] John-Patrick Smith vs [11/Alt] Thomas Fabbiano

2. [6] Mikhail Kukushkin vs [Alt] Go Soeda

3. [WC] Juncheng Shang vs [7] Tomas Machac

4. [3] Egor Gerasimov vs [Alt] Evan King

Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Ulises Blanch vs [12/Alt] Alex Bolt

2. [4] Hugo Grenier vs [Alt] Emilio Nava

3. [WC] Zachary Svajda vs [9] Mitchell Krueger

4. [1] Mats Moraing vs [Alt] Jason Jung