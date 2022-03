Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Giovedì 10 Marzo 2022. In campo tre azzurri

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mackenzie McDonald vs Marton Fucsovics

2. Jenson Brooksby vs Roberto Carballes Baena

3. Sloane Stephens vs Naomi Osaka (non prima ore: 00:00)

4. [WC] Nick Kyrgios vs Sebastian Baez (non prima ore: 03:00)

5. Amanda Anisimova vs [WC] Emma Navarro (non prima ore: 05:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Ashlyn Krueger vs Yulia Putintseva

2. [Q] Daria Saville vs Shuai Zhang

3. Juan Manuel Cerundolo vs [WC] Jack Sock

4. Nuria Parrizas Diaz vs Shelby Rogers (non prima ore: 03:00)

5. Sebastian Korda vs [Q] Thanasi Kokkinakis

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fabio Fognini vs Pablo Andujar

2. Marcos Giron vs Lorenzo Musetti

3. Federico Coria vs [PR] Pablo Cuevas

4. [3] Cori Gauff / Catherine McNally vs [WC] Lauren Davis / Christina McHale (non prima ore: 02:00)

5. [DA SR] Kirsten Flipkens / Sania Mirza vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Heather Watson vs Tereza Martincova

2. [Q] Katie Boulter vs Jasmine Paolini

3. [Q] Christopher Eubanks vs Maxime Cressy (non prima ore: 00:00)

4. [OSE] Alizé Cornet / Leylah Fernandez vs [2] Samantha Stosur / Shuai Zhang (non prima ore: After Suitable Rest)

5. Pedro Martinez vs [LL] Joao Sousa

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Krajinovic vs Dusan Lajovic

2. [PR] Borna Coric vs Alejandro Davidovich Fokina

3. [Q] J.J. Wolf vs Hugo Gaston (non prima ore: 00:00)

4. [Q] Tomas Machac vs Alexei Popyrin

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alison Van Uytvanck vs [Q] Dalma Galfi

2. Marta Kostyuk vs Maryna Zanevska

3. Katerina Siniakova vs Irina-Camelia Begu

4. [Q] Qiang Wang vs [Q] Marie Bouzkova

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Magdalena Frech vs Mayar Sherif

2. Kristina Kucova vs Elena-Gabriela Ruse

3. Oceane Dodin vs [Q] Kaja Juvan

4. Anna Danilina / Beatriz Haddad Maia vs [DA SR] Laura Siegemund / Vera Zvonareva

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Benjamin Bonzi vs Arthur Rinderknech

2. Soonwoo Kwon vs Laslo Djere

3. [OSE] Anett Kontaveit / Elena Rybakina vs [WC] Sofia Kenin / Alison Riske

4. Magda Linette vs Andrea Petkovic

5. Camila Osorio vs Aliaksandra Sasnovich