Davis Cup – Slovacchia vs Italia: Parla Volandri “Ci stiamo adattando senza problemi particolari e saremo pronti per venerdì”

Proseguono gli allenamenti – due le sessioni giornaliere – del team azzurro al quale è stato aggregato come sparring partener anche Flavio Cobolli. Giovedì la cerimonia ufficiale del sorteggio che vedrà opposte da venerdì prossimo Italia e Slovacchia in quel di Bratislava NTC Arena” (veloce indoor) per l’accesso alle Finals di Davis Cup 2022 del prossimo mese di novembre.

Filippo Volandri: “I ragazzi si stanno allenando in un clima di grande serenità e con la giusta intensità e concentrazione. La superficie del campo è in linea con quelle utilizzate nel tour ATP, né troppo veloce, né troppo lenta, Ci stiamo adattando senza problemi particolari e saremo pronti per venerdì. Nel momento storico che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina viene difficile parlare di tennis, giocare. Ma è il nostro lavoro e dobbiamo farlo. Anche noi però daremo un segnale forte contro la guerra. Magari sarà solo una goccia nell’oceano ma ognuno di noi deve fare la sua parte. Cosa faremo? Lo vedrete venerdì…”.