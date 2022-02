Novak Djokovic fuori ai quarti a Dubai. Da lunedì non sarà più il n.1 del mondo. Medvedev n.1 ATP

Novak Djokovic non sarà più il numero uno al mondo dopo ben 371 settimane. Il serbo è stato sconfitto in due set ai quarti di finale a Dubai dal ceco Jiri Vesely (ATP 123) per 6-4 7-6 (7/4).

Da lunedì salirà in cattedra del tennis mondiale il russo Daniil Medvedev impegnato in questi giorni nel torneo ad Acapulco. È la prima volta dal 2004 che il trono ATP non sarà presidiato da tra uno Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray e appunto Djokovic.