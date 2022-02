ATP 500 Dubai: Hurkacz doma Sinner in due set, perfetto al servizio il polacco

Jannik Sinner s’inchina di fronte ad un Hurkacz perfetto, soprattutto al servizio. Il polacco non concede niente nei propri game (mai si è arrivati ai vantaggi) e punge l’azzurro in risposta e nello scambio, commettendo pochi errori, difendendosi in modo solido e spingendo in sicurezza. Hurkacz vince 6-3 6-3 e vola in semifinale (sua prima in un ATP 500), dove affronterà Andrey Rublev. Una prestazione non esaltante di Sinner, con qualche errore di troppo in costruzione, un rendimento con la seconda negativo e la quasi totale incapacità di incidere in risposta. Ha provato a spingere col diritto lungo linea Jannik, ha tentato gli schemi visti ieri contro Murray, ma il polacco si è difeso con tutt’altra qualità rispetto allo scozzese, producendo palle più profonde, più incisive. L’efficacia in risposta di Hubert è stata decisiva, a sostenere un tennis di ottima intensità, verticale, preciso, che ha disarmato il pressing di Sinner. Mai in tutto l’incontro si è avuta la sensazione che Jannik potesse girare il match, a meno di un calo di Hurkacz che, purtroppo per lui, non è arrivato.

Questo è forse l’aspetto più deludente della prestazione di Jannik, il senso di “vaga impotenza” che lo scorrere dei game ha trasformato in certezza. Hurkacz ha ampiamente meritato il successo, è corretto sottolineare che i suoi meriti sono stati ampiamente superiori ai demeriti dell’azzurro. È la prima legge dello sport: l’avversario può giocare meglio di te, guadagnandosi il successo. Il campo ha parlato chiaro. Tuttavia si sperava che il buon tennis e schemi offensivi di Sinner mostrati ieri potessero incidere di più, fare maggiori danni nella difesa granitica di Hurkacz e regalarci una partita più aperta ed equilibrata. Purtroppo Jannik ha pagato un rendimento davvero modesto col servizio, soprattutto la seconda palla, che è stata per tutto il match facile preda di una risposta profonda, centrale, molto incisiva di Hubert. Un colpo che ha allontanato Sinner dalla riga di fondo, gli ha messo pressione, tanto da spingerlo a rischiare affondi da posizioni non ottimali e commettere errori.

Oggi Sinner ha cercato di aprire di più il campo sulla destra, visto che in quell’angolo (ancor più in corsa) Hubert può andare in crisi, come era accaduto nel loro match alle scorse Finals. Oggi invece un polacco assai reattivo e preciso ha annullato quel gap, e Sinner invece, insistendo, ha finito per sbagliare e/o aprire il campo agli affondi col diritto lungo linea di Hubert, molto preciso anche in quel colpo.

Nel verticalizzare col diritto lungo linea Sinner ha sbattuto sulla solidità di Hurkacz, è avanzato anche discretamente bene in più fasi, ma la difesa del polacco oggi è stata più solida degli attacchi dell’azzurro. Per aver più partita era necessaria una prima di servizio più continua ed efficace, che oggi è mancata a Sinner.

Questo match ha evidenziato i problemi e le criticità nel suo gioco (seconda di servizio, incisività in risposta, schemi offensivi). C’è molto lavoro da fare per il “nuovo” Team Sinner.

Marco Mazzoni

La cronaca della partita.

Il match inizia con Hurkacz al servizio. Il primo punto, lungo scambio, lo vince Jannik. Bel ritmo. Hurkacz mette in moto il suo servizio e vince il game. Sinner to serve. La prima non lo assiste, ma comanda lo scambio, sposta il polacco e trova anche una palla corta molto interessante cogliendo Hubert molto lontano. 1 pari. Il set avanza sui giochi di servizio. Buon ritmo, si spinge soprattutto col diritto, tennis piuttosto verticale, con Hurkacz più propenso ad accorciare lo scambio, e Jannik pronto ad avanzare seguendo a rete un colpo aggressivo da dentro il campo. Addirittura un serve and volley eccellente dell’azzurro a chiudere in quarto game, con tutte prime di servizio “in”. Buon tennis complessivo. Sesto game, Jannik attacca dal fondo, ma la difesa di Hurkacz è tenace, l’azzurro sbaglia. 0-30, primo momento difficile del match. Una risposta “nei piedi” su di una seconda palla troppo corta costa a Jannik il 15-40, prime due palle break del match. Con un Ace cancella la prima; lo aiuta ancora il servizio, solida palla al T. Con un gran diritto lungo linea, Hubert strappa la terza palla break del game. Ottimo Sinner, servizio potente e diritto lungo linea dal centro. Affretta col rovescio cross Jannik, la palla va in rete, c’è la quarta PB per Hurkacz. Si scambia, ancora fretta per l’azzurro che sbaglia col rovescio su di una palla molto carica di spin. BREAK Hurkacz, avanti 4-2. È un buon momento per il polacco, comanda il gioco, avanza sul net a chiudere, mentre Jannik sta commettendo troppi errori in questa fase. 5-2 Hurkacz. Gli errori in costruzione di Sinner continuano anche nell’ottavo game, per il 15-30. Si butta avanti con coraggio, trovando una demi-volée difficilissima l’azzurro. A fatica l’azzurro si porta 3-5, ora Hubert serve per il primo set. Ace, gran profondità col rovescio in scambio, altra prima ingestibile per il 40-0, 3 Set Point. OK il secondo, la prima palla pizzica la riga per il quarto Ace del parziale. 6-3 Hurkacz, molto positivo al servizio e assai meno falloso dell’azzurro. Ottime percentuali con la 2a palla per Hubert, segno di una risposta di Sinner poco incisiva.

Secondo set, Sinner scatta al servizio. Buon game per l’azzurro, meno errori e 1-0. Hurkacz inizia col doppio fallo ma poi agilmente impatta 1 pari. Nel terzo game arriva lo scambio più lungo del match, lo conduce Jannik ma alla fine non chiude e sbaglia. 15-30. Ancora la prima lo abbandona…. Si butta avanti su di una risposta corta e bassa, il rovescio d’attacco vola lungo. 15-40, due palle break delicatissime da difendere. Niente prima (tentativo di S&V con palla esterna), grande risposta di Hubert col rovescio, in grande anticipo, per un bel lungo linea che Jannik non rimette in gioco. BREAK Hurkacz, avanti 2-1 e servizio. Forte del vantaggio, il polacco ora gioca molto sciolto anche da fondo campo, accelera subito col rovescio e Jannik è in netta difficoltà nel contenere. Con un erroraccio in spinta col diritto, Sinner consegna il punto del 1-3. Tutto fin troppo facile per Hurkacz nei propri game, nessuno finora arrivato ai vantaggi. L’azzurro cerca di restare aggrappato al match, ma sui game del polacco praticamente non si gioca. Del resto, finora nel torneo non ha ceduto un gioco di battuta… a confermare il suo stato di grazia nel rendimento col servizio. Sinner invece arranca, prova spostare il rivale sulla destra, ma Hurkacz trova solidi impatti appena l’azzurro non gioca una palla molto profonda. Sul 4-2, si va ai vantaggi. Tenta una palla corta, nemmeno così ben eseguita, ma Hubert è sorpreso e sbaglia il tocco sotto rete. Con un Ace l’altoatesino si porta 3-4. Sul 5-3, Hurkacz risponde alla perfezione, Sinner prova ad aprire il campo ma sbaglia. 0-30 e poi 0-40 con un passante “maligno” di rovescio (ma pessimo tempo d’attacco di Jannik). Tre Match Point. Cancella i primi due Sinner col servizio, ma cede il terzo, sbagliando un diritto a chiudere un doppio scambio. Doppio 6-3 per Hurkacz, perfetto al servizio, solidissimo nello scambio, aggressivo in risposta. Sinner è stato disarmato, non è riuscito ad incidere con il suo ritmo. Un eccellente Hurkacz, ma da Sinner ci si aspettava di più, si è avuta una discreta sensazione di “impotenza” in più fasi del match.

ATP Dubai Hubert Hurkacz [5] Hubert Hurkacz [5] 6 6 Jannik Sinner [4] Jannik Sinner [4] 3 3 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6 ACES 42 DOUBLE FAULTS 128/49 (57%) FIRST SERVE 42/60 (70%)23/28 (82%) 1ST SERVE POINTS WON 30/42 (71%)13/21 (62%) 2ND SERVE POINTS WON 5/18 (28%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 5/8 (63%)8 SERVICE GAMES PLAYED 912/42 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 5/28 (18%)13/18 (72%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/21 (38%)3/8 (38%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)9 RETURN GAMES PLAYED 910/16 (63%) NET POINTS WON 17/22 (77%)18 WINNERS 1715 UNFORCED ERRORS 1436/49 (73%) SERVICE POINTS WON 35/60 (58%)25/60 (42%) RETURN POINTS WON 13/49 (27%)61/109 (56%) TOTAL POINTS WON 48/109 (44%)224 km/h MAX SPEED 204 km/h207 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 186 km/h159 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 151 km/h